5 powodów, dla których warto zamówić dystrybutor wody do firmy

1. Dystrybutor wody zapewnia nieograniczony dostęp do wody pitnej

Zapewnienie wszystkim pracownikom oraz osobom odwiedzającym firmę nielimitowanej ilości wody pitnej jest w przypadku wody butelkowanej bardzo kłopotliwe. Wymaga odpowiedniej logistyki, w tym dokładnego przeanalizowania, ile osób miesięcznie oraz w jakich ilościach będzie korzystało z wody butelkowanej– by na pewno dla nikogo nie zabrakło wody przed kolejną dostawą. Dystrybutor wody jest podłączany do instalacji wodnej, zatem pobiera wodę kranową bezpośrednio z sieci, po czym dokładnie ją filtruje. Chętnie wybierane dyspensery BRITA (https://www.brita.pl/dyspensery) usuwają różnego rodzaju zanieczyszczenia, w tym również 99,999% bakterii! Każda osoba w firmie ma zatem dostęp do nieograniczonej niczym ilości wysokiej jakości wody.

2. Dyspenser do wody to spore oszczędności dla firmy

Nie ulega wątpliwości, że zaopatrzenie firmy w odpowiednią ilość wody butelkowanej wiąże się ze sporymi kosztami. Przedsiębiorca musi regularnie płacić za wszystkie zamówione zgrzewki, a oczywiście im lepsza woda w butelce, tym więcej kosztuje. Dochodzą do tego zwiększone opłaty za śmieci, woda w butelkach generuje bowiem spore ilości plastiku. Dyspenser na wodę pobiera ją z instalacji, a litr wody kranowej wychodzi zdecydowanie taniej niż litr zabutelkowanej. Co więcej, korzystanie z dystrybutora nie musi generować żadnych śmieci – pracownicy i goście mogą nalewać sobie wodę do własnych kubków, bidonów czy butelek wielorazowego użytku. Dyspenser oszczędza również miejsce w firmie, które zajmowałyby zapasy wody butelkowanej.

3. Dyspenser pomaga firmie stać się bardziej eko

Jak wspomnieliśmy, woda w butelkach generuje spore ilości plastiku. A to wiąże się nie tylko ze sporymi rachunkami za wywóz śmieci, ale również negatywnie wpływa na środowisko. Zwłaszcza, że przypilnowanie każdej osoby, by wrzucała butelkę do odpowiedniego pojemnika recyklingowego, jest niemożliwe. Dystrybutor wody jest dużo bardziej ekologicznym rozwiązaniem. Tym samym firma w dużo mniejszym stopniu przyczynia się do dalszej degradacji planety, staje się ambasadorem pozytywnych zmian, co przy okazji pozytywnie wpływa na jej wizerunek.

4. Dystrybutor wody daje szybki dostęp do ulubionej wody

Ogromną zaletą dyspenserów jest również ich wyjątkowa uniwersalność. Dobrze wyposażony może podawać nie tylko zwykłą przefiltrowaną wodę, ale również dobrze schłodzoną lub gorącą – np. do szybkiego zaparzenia herbaty, a także gazowaną czy nawet lekko gazowaną. Dzięki temu każda osoba w firmie zyskuje nielimitowany i bardzo sprawny dostęp do swojej ulubionej wody, a pracodawca nie musi się zastanawiać, jaka część zgrzewek wody butelkowanej powinna być gazowana, a jaka lekko gazowana czy niegazowana.

5. Eleganckie butelki wielokrotnego użytku z logo firmy

Dyspenser nalewa wodę do podstawionego naczynia, by zatem z niego skorzystać, użytkownik musi mieć ze sobą kubek, butelkę wielorazowego użytku, dzbanek lub bidon. Firma zyskuje zatem okazję, by wręczać gościom, pracownikom czy kontrahentom brandowane szklane butelki, a tym samym reklamować się w przestrzeni publicznej i pozytywnie wpłynąć na swój wizerunek. BRITA daje możliwość zamówienia stylowych brandowanych butelek wielokrotnego użytku o różnym kształcie i innych praktycznych akcesoriów do dyspenserów, takich jak specjalne kratki do czyszczenia lub przechowywania butelek.

Foto i treść: materiał partnera