5 genialnych pomysłów, jaki okap podszafkowy?

Zwróć uwagę na wymiary

Dobry okap podszafkowy powinien mieć odpowiednie wymiary, dzięki którym zmieści się bez większych problemów pomiędzy inne szafki znajdujące się pomieszczeniu, jakim jest kuchnia. Aranżacje z tym sprzętem z pewnością znajdziesz na dobrych portalach internetowych poświęconych wykończeniu wnętrz. Warto odwiedzić serwis AboutDecor, w którym dostępnych jest wiele interesujących propozycji stylistycznych.

Klasyczny okap podszafkowy ma wymiary około 50–60 cm, ale możesz również poszukać szerszych lub węższych opcji. Obecnie oferta rynkowa jest tak rozbudowana, że z pewnością dobierzesz rozmiar okapu podszafkowego do własnych preferencji.

Sprawdź klasę efektywności energetycznej

Chcąc wyposażyć swoją kuchnię w okap podszafkowy, który nie jest drogi w utrzymaniu, warto zwrócić uwagę na jego klasę efektywności energetycznej. Jest to parametr, który wskazuje na to, jak bardzo ekonomiczny w użyciu może być ten sprzęt. Najczęściej dostępne w sklepach okapy podszafkowe mają klasy C, D i E.

Wybieraj okap z niską emisją hałasu

Zapewne zdajesz sobie sprawę, że okap podszafkowy może być źródłem hałasu. Jest to uciążliwe szczególnie w małych mieszkaniach, gdzie kuchnię często łączy się z salonem. Głośny okap może wyprowadzić z równowagi domowników, a nawet zagłuszyć rozmowę. Dlatego, chcąc uniknąć tego rodzaju sytuacji, warto wybierać takie okapy, które są ciche. Typowe okapy podszafkowe mogą emitować hałas na poziomie 56–64 dB. Można też poszukać cichszych modeli, by zapewnić sobie całkowity komfort użytkowania. Ciekawą opcją jest wybór okapu podszafkowego z silnikiem, który umieścisz w innym pomieszczeniu, np. w spiżarni czy na strychu.

Postaw na pochłaniacz lub wyciąg

Decydując się na okap podszafkowy, staniesz jeszcze przed co najmniej jednym dylematem. Co lepiej wybrać: pochłaniacz czy wyciąg? Tańszym rozwiązaniem jest wyciąg, który działa w obiegu otwartym i wszystkie zanieczyszczenia wyprowadza na zewnątrz budynku. Natomiast w przypadku pochłaniacza, powietrze jest wciągane do środka i przepuszczane przez filtry. Wiąże się to z koniecznością ich systematycznej wymiany.

Pamiętaj o wydajności i gwarancji

Aby wybrać okap podszafkowy, warto wziąć pod uwagę takie kwestie jak wydajność oraz okres gwarancji. Wydajność jest parametrem określanym w m3/h. Wartość ta wskazuje na szybkość oczyszczania powietrza. Dzięki niej można ustalić, na jakiej maksymalnie powierzchni okap podszafkowy jest w stanie działać efektywnie.

Czas gwarancji powinien wynosić standardowo 2 lata. Jeżeli ten okres będzie dłuższy, tym lepiej dla nas. Warto pomyśleć o tym, by wkomponować nasz okap podszafkowy w kuchenną aranżację. Czarna ściana w kuchni będzie się świetnie komponować z srebrnym okapem. Na rynku dostępne są różne modele okapów różniących się swoim designem. Dobrym pomysłem będzie przyjrzenie się im lepiej, by wybrać taki, który będzie kolorystycznie pasować do mebli i wnętrza.

Wybór funkcjonalnego, bezpiecznego, a zarazem estetycznego okapu podszafkowego może wiązać się z wieloma wątpliwościami. Warto więc wiedzieć, na co zwracać uwagę, by zdecydować mądrze i cieszyć się fajnym sprzętem, który posłuży jeszcze przez wiele lat.