30. urodziny SMS-a! Historia i komentarz ekspertki

Trzy dekady i miliony świątecznych wierszyków później okazuje się, że powoli wracamy do tych pierwotnych zamiarów. Nasze prywatne wiadomości przenoszą się do komunikatorów, za to zalety krótkich komunikatów coraz chętniej wykorzystuje biznes, urzędy czy organizacje. Nie oznacza to, że SMS znika z naszego życia, tylko podobnie jak radio czy zegarek, adaptuje się do nieco innej roli niż spełniał kiedyś.

Historia SMS-a w SMS-owym skrócie

3 grudnia 1992 r. - pierwsza wiadomość SMS wysłana w Wielkiej Brytanii. Neil Papworth z Vodafone napisał do kolegów “Merry Christmas”

1993 - fiński operator Radiolinja jako wprowadza usługę przesyłania wiadomości tekstowych między użytkownikami sieci.

1994 - na rynek trafia Nokia 2010, pierwszy telefon komórkowy z klawiaturą pozwalającą na wygodne pisanie SMS-ów

1999 - pojawia się opcja wysyłania SMS-ów także do abonentów spoza własnej sieci.

1999 - powstaje program SMS Express (późniejsze Gadu Gadu) który jako pierwszy pozwalał na na wysyłanie SMS-ów z internetu za darmo - wysłanie wiadomości z telefonu kosztowało wówczas kilkadziesiąt groszy.

2001 - po raz pierwszy w Polsce uruchomiono SMS Premium, za jego pomocą widzowie programu Big Brother mogą głosować na ulubionych uczestników

2007 - powstaje SMSAPI - platforma komunikacji A2P, wykorzystująca SMS-y jako powiadomienia dla klientów sklepów internetowych

2007 - na rynek wchodzi iPhone, który rozpoczyna erę smartfonów z dostępem do internetu. Dzięki nim SMS-y nie muszą już mieć 160 znaków, mogą zawierać linki i grafikę.

2008 - Unia Europejska rejestruje emotikonę “:-)” jako znak towarowy. Przez lata SMS-y mocno przyczyniły się do popularyzacji emotikon i skrótowców w języku

2008 - w Polsce jest już więcej telefonów komórkowych niż mieszkańców, co znaczy, że praktycznie wszyscy mamy dostęp kanału SMS

2010 - rekordowy rok dla SMS-ów. Na całym świecie wysłano ich 6,1 biliarda

2013 - liczba wiadomości wysłanych przez mobilne komunikatory (np. WhatsApp , Messenger) po raz pierwszy przewyższa liczbę wysłanych SMS-ów

2018 - “Uwaga! Dziś gwałtowne burze, silny wiatr i ulewny deszcz....” mieszkańcy czterech województw po raz pierwszy otrzymali drogą SMS-ową Alert RCB

2019 - unijna dyrektywa PSD2 zmusza banki do potwierdzenia tożsamości klienta dodatkowym kanałem. Najpopularniejszym sposobem okazuje się SMS. Kod bezpieczeństwa w SMS-ie staje się standardem w rozmaitych usługach online

2020 - w czasie pandemii drogą SMS-ową przesyłane są e-recepty, powiadomienia dla wracających z zagranicy, informacje dla osób na kwarantannie i potwierdzenia terminu szczepienia. SMS-staje się jednym z ważniejszych kanałów informacyjnych w kryzysowej sytuacji.

2021 - SMSAPI wysyła rekordowe 1,3 miliarda SMS-ów biznesowych

2022 - według raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, już co piąty SMS otrzymujemy “od maszyny”, czyli wysyłany jest nie z telefonu użytkownika a za pomocą systemu do masowej wysyłki (A2P). Udział takich wiadomości stale rośnie w Polsce i globalnie

Maja Wiśniewska, Marketing Manager SMSAPI

- Telefony sprzed paru dekad miały niewiele do zaoferowania w kwestii rozrywki. Ówczesnym nastolatkom musiały wystarczyć proste gierki, co sprawiło, że największą atrakcją komórki okazywało się właśnie SMS-owanie ze znajomymi. Dzięki temu dorosłych już millenialsów, mobilny czat to naturalna forma komunikacji, którą wiele osób preferuje w kontakcie z firmami.

Jeśli kiedyś dostawaliśmy SMS nie od innej osoby, a od firmy, to zazwyczaj tą firmą był operator telefonii komórkowej. Innym biznesom zwyczajnie brakowało narzędzi, by efektywnie komunikować się tym kanałem. Dzisiaj SMS-y są nieodłączną częścią biznesu, stosowane bardzo szeroko, do kampanii marketingowych, przez wysyłki powiadomień, po kody jednorazowe do logowania.

Od czasu premiery iPhone’a w 2007 r. i powstania pierwszych mediów społecznościowych zaprojektowanych pod smartfony, rola SMS-a w naturalny sposób się zmieniła. Nowe platformy są bardziej interaktywne i bardziej przyjazne pod kątem interfejsu W biznesie wciąż docenianą cechą komunikacji SMS jest bezpośrednie dotarcie, fakt, że wiadomość nie znika w spamie i dociera do każdego niezależnie od wieku i urządzenia. Im bardziej życie będzie się cyfryzować, tym bardziej będzie potrzebne nam narzędzie, które jest jednocześnie masowe, osobiste i przede wszystkim działa