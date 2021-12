3 wskazówki, jak wybierać śpioszki niemowlęce

Idealne śpioszki niemowlęce Urocze śpioszki niemowlęce dla dziewczynki i chłopca

Śpiochy dla niemowląt dostępne są w szerokiej palecie kolorystycznej i z różnych materiałów. Wybierając odpowiednie produkty, warto zadbać, aby były one w pełni bezpieczne dla niemowlęcia, a przy tym zapewniały mu wygodę, a rodzicom komfort wykonywania czynności pielęgnacyjnych.

Idealne śpioszki niemowlęce

Śpioszki dla noworodka i dla kilkumiesięcznego niemowlęcia należy wybierać, biorąc pod uwagę te same wytyczne. Prym wiodą śpiochy bawełniane, które pozwalają skórze oddychać, a przy tym są ciepłe i miłe w dotyku. Bawełna jest materiałem wytrzymałym, który łatwo utrzymać w czystości, dlatego warto zainwestować w dobrej jakości śpioszki niemowlęce wykonane właśnie z tego materiału. Nie jest to jedyna tkanina wykorzystywana do produkcji niemowlęcych śpiochów, jednak zarówno specjaliści, jak i doświadczone mamy polecają, aby zrezygnować z ubranek wykonanych z materiałów innych niż naturalne, ponieważ mogą one nie tylko szybko się niszczyć, ale również powodować dyskomfort u dziecka. Na jesień i zimę przydadzą się śpioszki z długim rękawem, które bez problemu można założyć pod ciepły sweter lub kombinezon, natomiast latem i wiosną lepiej sprawdzą się śpioszki z krótkim rękawem lub bez rękawów.

Istotnym elementem jest sposób zapinania śpiochów. Najwygodniejsze są zwykle ubranka zapinane na napy, ponieważ można je szybko zapiąć lub rozpiąć. Nieco bardziej problematyczne jest zapięcie na guziki lub wiązanie. Sposób zapięcia jest szczególnie ważny w przypadku ubranek, które mają służyć jako piżamka. Możliwość przewinięcia dziecka bez budzenia go najlepiej zapewniają body lub śpiochy zapinane na napy.

Urocze śpioszki niemowlęce dla dziewczynki i chłopca

Dla niemowlaka nie ma znaczenia, czy jest ubrany w różowe czy niebieskie śpioszki, jednak na wczesnym etapie życia ubranie jest jedną z niewielu form zaakcentowania płci malucha. Rodzice chętnie inwestują więc w śpiochy niemowlęce kolorystycznie dopasowane do płci. Zarówno w sklepie internetowym, jak i stacjonarnym, można kupić śpiochy w różnych kolorach i w ciekawe wzory. Dla dziewczynek dostępne są modele z doszytą spódniczką lub komplety z opaską na głowę. Z kolei dla chłopców pojawiają się śpiochy i półśpiochy z nadrukami aut, krawatem lub muszką.

