2 tys. więcej PaczkoPunktów InPost dostępnych dla użytkowników Allegro

W skrócie

Dzięki nowej umowie z InPost, użytkownicy Allegro od listopada zyskają dostęp do ponad 2 tys. nowych PaczkoPunktów InPost. Opcja ta jest dodatkowym atutem dla posiadaczy Allegro Smart, którzy mogą korzystać z bezpłatnej dostawy w soboty.

Więcej szczegółów

PaczkoPunkty InPost to stacjonarne punkty odbioru, które oferują profesjonalną obsługę i jeszcze szerszą dostępność.

Użytkownicy Allegro zyskają dostęp do ponad 2 tys. nowych PaczkoPunktów InPost dostępnych dla użytkowników Allegro. Do tej pory użytkownicy mieli do wyboru dostawę swoich zakupów do ponad 21 tysięcy urządzeń Paczkomat InPost w całej Polsce lub opcję skorzystania z usług kuriera.

Klienci Allegro posiadający Allegro Smart mogą korzystać z bezpłatnej dostawy dla zakupów o wartości 45 zł zarówno przez Paczkomat jak i do PaczkoPunktu również w soboty.

Dlaczego to ważne

Rozszerzenie współpracy między InPost a Allegro to krok naprzód w usprawnieniu logistyki e-commerce w Polsce. Daje to użytkownikom Allegro jeszcze więcej opcji dostawy, co może znacząco wpłynąć na satysfakcję klientów i redukcję porzuconych koszyków zakupowych.

Zdaniem przedstawicieli firm

“Jakość i szybkość dostawy są niejednokrotnie kluczowe dla zakupu w danym sklepie lub na platformie, motywuje i zmniejsza liczbę porzuconych koszyków. Takie trendy obserwujemy na każdym europejskim rynku, na którym działamy" - powiedział Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu InPost.

“Allegro kontynuuje swoje starania, aby uczynić zakupy online jeszcze bardziej wygodnymi i dostępnymi. Współpracując z InPost rozszerzamy możliwości dostawy i odbioru przesyłek, co przekłada się na wygodę i satysfakcję naszych klientów” - podkreśla Artur Zbroja z Allegro.

Szerszy obraz

Rozszerzenie współpracy między Allegro i InPost może być interpretowane jako odzwierciedlenie rosnącej roli e-commerce w Polsce i Europie. InPost zyskuje na tym dodatkowy kanał dystrybucji, a Allegro ułatwia życie swoim użytkownikom, co może wpłynąć na zwiększenie lojalności i pozyskanie nowych klientów. Warto zauważyć, że taka synergia przynosi korzyści obu stronom i może stanowić wyzwanie dla innych graczy na rynku.

Co jeszcze warto wiedzieć

Badania konsumenckie wskazują, że InPost jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek wśród internautów w Polsce. Znajomość wspomagana marki InPost wynosi 97%, a znajomość spontaniczna 83%.

Podsumowując

Rozszerzenie współpracy między InPost i Allegro to znaczący krok w kierunku zwiększenia wygody zakupów online dla Polaków. Użytkownicy Allegro będą teraz mieli dostęp do znacznie szerszej sieci punktów odbioru, co prawdopodobnie zwiększy ich zadowolenie i lojalność.