2 godziny zamiast kilku dni. Błyskawiczne rozmowy kwalifikacyjne w branży IT

Zazwyczaj, żeby otrzymać propozycję od dużej firmy, trzeba zainteresować specjalistę od HR dobrym CV, następnie otrzymać zaproszenie na spotkanie, a potem przejść kilka etapów rekrutacji, które mogą zająć kilka tygodni. SOFTSWISS planuje maksymalnie skrócić czas rozpatrywania CV, spotkać się z najlepszymi kandydatami i złożyć propozycję pracy w przeciągu 2 godzin.

Błyskawiczne wywiady będą przeprowadzane w Poznaniu, w polskim centrum programistycznym SOFTSWISS, jednego z twórców oprogramowania do iGaming. A jeśli kandydat nie będzie mógł być obecny osobiście, możliwe jest spotkanie w formacie online. W ciągu kilku godzin specjalista będzie mógł przejść i techniczną, i ogólną rozmowę kwalifikacyjną. W firmie oczekują na programistów Ruby z doświadczeniem zawodowym nie krótszym, niż 1 rok i obiecują, że szczegółowo rozpatrzą kandydaturę każdego zarejestrowanego na wydarzenie uczestnika.

– Centrum programistyczne w Poznaniu zostało otwarte zaledwie rok temu i w tym czasie zespół już powiększył się dwukrotnie – do 240 osób. Firma planuje nadal rozwijać tutejszy oddział, do końca tego roku zwiększając liczbę pracowników o minimum 150 osób. Teraz aktywnie poszukujemy programistów Ruby i mamy nadzieję, że błyskawiczne rozmowy kwalifikacyjne pomogą nam spotkać się z utalentowanymi specjalistami – mówi Oleg Bondar, kierownik działu rekrutacyjnego w SOFTSWISS. Z jednej strony, jest to niestandardowy, ale bardzo efektywny format rozmowy kwalifikacyjnej zarówno dla firmy, jak i dla kandydatów. W ciągu 1 dnia zapoznajemy się z dużą ilością doświadczonych miejscowych specjalistów, a ludzie nie muszą czekać na odpowiedź na swoje CV i przechodzić kilku etapów rekrutacji. Przyszły pracownik w ciągu jednego spotkania może się zaprezentować, zatopić w atmosferze naszego biura, rozejrzeć się i podjąć decyzję, czy chce dołączyć do naszego zespołu.

Błyskawiczne rozmowy kwalifikacyjne w SOFTSWISS będą przeprowadzane od razu na kilka produktów i pozycji.

Dla wszystkich nowych pracowników polskiego oddziału, którzy otrzymają propozycję pracy do końca września i pomyślnie przejdą okres próbny, przewidziano bonusy powitalne w wysokości od 2 000 USD do 4 000 USD. Ta propozycja dotyczy także dla tych programistów, którzy trafią do firmy za pośrednictwem szybkiej rozmowy kwalifikacyjnej.

Żeby dostać się na błyskawiczną rozmowę kwalifikacyjną, trzeba wypełnić formularz rejestracyjny, otrzymać odpowiedź od specjalisty ds. personalnych i umówić się na termin spotkania. Jeśli doświadczenie z przeprowadzaniem szybkich rozmów kwalifikacyjnych będzie pozytywne, firma obiecuje, że będzie częściej wykorzystywać taki format poszukiwania nowych pracowników.