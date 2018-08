Walka o klienta na sekundy

Jak pokazują analizy Skilled, konwersja w e-commerce bezpośrednio łączy się z szybkością ładowania witryn e-sklepów. Analiza dwunastu case studies pozwoliło stwierdzić, że prawie połowa klientów oczekuje wczytania się witryny w ciągu dwóch sekund. Bardziej wyrozumiali są użytkownicy mobile. 64% z nich poczeka cztery sekundy. Sklepy mogą stracić nie tylko ruch. Jak pokazuje badanie, jedna sekunda wolniejszego włączania strony oznacza konwersję mniejszą o 7%.

Co się dzieje gdy strony ładują się długo? Jeżeli trwa to sześć sekund, to równie dobrze mogłoby trwać szesnaście - konwersja jest wtedy prawie identycznie słaba. Niecierpliwość odbiorców rozumie Google, który jako dobrą praktykę i czynnik rankingowy dla pozycji w wynikach wyszukiwania, określił uruchamianie się strony poniżej 3 sekund.

Wiele czynników wpływa na to, kiedy użytkownik zobaczy witrynę - od konstrukcji strony, po jej komunikację z serwerem. W przypadku sklepów opartych o oprogramowanie open source, do przyspieszenia witryny niezbędne jest zatrudnienie programisty, który zna kod źródłowy danego rozwiązania. Często musi on poprawiać to, co podczas “stawiania” sklepu były mniej istotne, a wraz z rozwojem technologii nabrało znaczenia.

Ważna jest także infrastruktura IT, czy możliwości samego serwera. Na szybkość wpływa tu np. wielkość ruchu klientów czy liczba produktów. Każde powiększenie asortymentu i peak sprzedażowy zwiększają obciążenie serwera.

Jacek Zientkiewicz, Brand Manager Platformy Shoper, zaznacza, że w sklepach opartych o SaaS to dostawca programu odpowiada za zaplecze techniczne i szybkie ładowanie się strony niezależnie od jego wielkości. Twórcy znacznie łatwiej jest zoptymalizować kod, bo zna go od podszewki. Zrobi to też szybciej.

Klient, który odwiedził witrynę powinien szybko znaleźć towar, którego szuka. Intuicyjna nawigacja to jednak nie wszystko - ważny jest też łatwy checkout i różnorodne formy płatności. Zientkiewicz zaznacza, że trendy, wytyczne technologiczne i oczekiwania klientów zmieniają się nieomal z dnia na dzień. Właściciele sklepów chcą być pewni, że oprogramowanie wszystkie je uwzględni, a oprócz tego “urośnie” razem z ich biznesem. To może zapewnić zoptymalizowany kod i odpowiednio duża architektura IT.

Źródło: Shoper