Sztuczna inteligencja odbiera pracę modowym doradcom

Sklep internetowy Woodhouse, którego serwery i magazyny gromadzą ofertę kilkudziesięciu znanych marek, opracował rozwiązania technologiczne, które pomogły w poprawieniu wyniku finansowego. Jak? Automatycznie wyświetlając spersonalizowane komunikaty podczas przeglądania witryny. W tym celu opracowano system wykorzystujący wielkie zbiory danych i uczenie maszynowe. Efekty? Współczynnik konwersji wzrósł o 44%.

Silnik analizatora oparty na sztucznej inteligencji pracuje wykorzystując jako paliwo zgromadzone przez firmę dane o tym, które przedmioty są często kupowane lub przeglądane razem. Następnie automatycznie przygotowane przez AI kompozycje wyświetlają się odwiedzającym witrynę. W ten sposób algorytm zachęca do cross sellingu, czyli sprzedaży krzyżowej. Poszczególni klienci są rozpoznawani i przedstawiane są stylizacje z rekomendacjami dostosowanymi do ich marki, stylu i preferencji w nawiązaniu do produktów, które już trafiły do koszyka. A co z tymi, których koszyk wypełniony jest powietrzem? Otrzymują oni rekomendacje w czasie rzeczywistym oparte na dotychczasowych bestsellerach.

Spersonalizowane rekomendacje zostały również dodane do strony koszyka, aby przypomnieć kupującym przedmioty, które wcześniej wzbudziły ich zainteresowanie, ale nie zostały do niego rzucone w momencie przeglądania oferty..

Oparty na sztucznej inteligencji aparat do personalizacji wykorzystuje zebrane przez sklep duże zbiory danych, aby zrozumieć każdego odwiedzającego go użytkownika, umożliwiając wykorzystanie uczenia maszynowego do przewidywania i automatycznego dostarczania gościom najbardziej odpowiednich treści.

