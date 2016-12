Nieletni sprawcą wyłudzeń przez komunikator Tlen

W zeszłym tygodniu pisaliśmy o coraz popularniejszym spamie przez komunikator Tlen. Jak informował nas wtedy Dariusz Kołtko, dyrektor Biura Zarządu Grupy o2, podobna sprawa trafiła już do Komendy Głównej Policji i Prokuratury Okręgowej Warszawa Ochota.

Zwróciliśmy się do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Okazało się, że sprawa została umorzona ze względu na brak wykrycia sprawcy. Postępowanie toczyło się od 9 października 2009 roku do 5 listopada br. Wtedy to przeprowadzono dochodzenie, które w małym stopniu okazało się sukcesem. Trafiono bowiem na nieletniego.

Nieletni zeznał, że podawał się za administratora komunikatora Tlen i wysyłał wiadomości innym użytkownikom, powiadamiając ich o wygranej telefonu w konkursie. Ustalono również, że nieletni otrzymał dwie wiadomości zwrotne, otrzymując po 30 zł za każdą. W dalszym postępowaniu materiały dotyczące nieletniego zostały przekazane do Referatu ds. Nieletnich i Patologii KMP w Skierniewicach.

Młodemu internaucie prawdopodobnie zostanie postawiony zarzut osiągnięcia korzyści majątkowej kosztem innych (art. 286 § 1 k.k.). Za tego typu przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

- W toku postępowania (…) wykonano szereg czynności procesowych oraz pozaprocesowych, które miały na celu m.in. ustalenie kręgu osób podejrzewanych o popełnienie przestępstwa. Czynności te przyniosły wynik negatywny. Pomimo umorzenia sprawa jednak nadal pozostaje w zainteresowaniu organów ścigania i z chwilą ustalenia nowych istotnych dowodów postępowanie zostanie podjęte celem kontynuacji - tłumaczy Monika Lewandowska, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Jak dowiedział się Dziennik Internautów, Grupa o2 sp. z o.o., która jest odpowiedzialna za komunikator Tlen, nie odwołała się od decyzji prokuratury w związku z umorzeniem sprawy z dnia 5 listopada 2010 r. Ponieważ nie ustalono sprawców przestępstwa, nie można także określić wysokości szkód.