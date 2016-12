Kupiłeś telewizor na firmę? Nie możesz odstąpić od umowy

Witam, Mój problem jest następujący. Kupiłem telewizor w sklepie internetowym z dostawą gratis. Po przetestowaniu postanowiłem telewizor zwrócić, gdyż nie spełniał moich oczekiwań, wobec czego złożyłem oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Telewizor kupiłem na FV. Prowadzę małą firmę bez osobowości prawnej, a telewizor będzie służył do monitoringu - czyli nie będzie związany z bieżącą działalnością gospodarczą. Proszę o pomoc w ocenie, czy sklep internetowy we właściwy sposób interpretuje przepisy Ustawy o prawach konsumenta?

Do tego listu Czytelnik załączył treść korespondencji otrzymanej od sklepu.

Szanowny Kliencie, Informujemy, że w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przykro mi, ale zgodnie z powyższym zwrot Towaru na tej podstawie nie jest możliwy.

Dziękuję za pytanie. Dokonując zakupu na firmową fakturę, potwierdził Pan, że zakup ma bezpośredni związek z Pana działalnością gospodarczą i telewizor jest Panu potrzebny nie jako konsumentowi, ale firmie. Jeżeli chciałby Pan zakupić telewizor do celów prywatnych, to powinien Pan zakupić go jako osoba prywatna. W momencie gdy podaje Pan dane firmowe do faktury, dokonuje Pan zakupu jako przedsiębiorca.

Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje konsumentowi, gdy dokonał czynności prawnej z przedsiębiorcą np. poza lokalem przedsiębiorstwa. Sklep prawidłowo napisał definicję konsumenta, gdyż przepisał ją wprost z Ustawy. Zgodnie z art. 22 z indeksem 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

