Jak działa technologia RCS w komunikacji z klientami?

Użytkownicy smartfonów korzystają z aplikacji mobilnych, najczęściej używając ich do utrzymywania kontaktu ze znajomymi, nawigacji, rozrywki czy płacenia. Najpopularniejszą z nich jest WhatsApp, jednak z niedostatecznym potencjałem komunikacji na linii marka-klient. Z tego powodu przedsiębiorstwa chętniej sięgają po komunikację e-mailową, chatboty w Messengerze czy livechaty na stronach internetowych. Rozwiązania te mają jednak w większości istotne ograniczenia – aby z nich korzystać trzeba instalować aplikacje, a to nie wszyscy zrobią z przyjemnością.

Inaczej jest w przypadku SMS-ów, których zasięg, niezawodność, uniwersalność czy prostota obsługi pozwalają na co dzień z nich szybko korzystać. Potwierdzają to również dane zebrane przez Google: z e-maili korzysta 3,7 mld ludzi na świecie, z komunikatorów 1,5 mld, zaś SMS-ów – aż 5 mld. Potencjał SMS jest więc zasadnym do wprowadzenia RCS i pozwala zakładać, że i ta forma szybko zyska na popularności.

Z RCS można korzystać z każdego telefonu w systemie Android z połączeniem internetowym (3G, LTE lub Wi-Fi) bez instalacji dodatkowych aplikacji i kont, wyłącznie w oparciu o numer telefonu. Obecnie z tej technologii korzysta ponad 150 mln użytkowników, a szacuje się, że do 2020 r. na świecie będzie aż 4,3 mld urządzeń obsługujących RCS.

Edyta Godziek - PR & Marketing Manager Platformy SerwerSMS.pl - zaznacza, że RCS stanowi połączenie zalet tradycyjnych SMS-ów z najlepszymi cechami komunikatorów. Dzięki tej technologii możliwe są dwukierunkowe rozmowy, także grupowe lub video, wysyłki plików w różnych formatach aż do 100 mb – np. biletów na wydarzenia, biletów lotniczych, interaktywne prezentacje ofert czy lepsze personalizowanie treści. Mało tego, kampanie realizowane w nowym wymiarze mogą być skutecznie mierzone, dostarczając marketerom szczegółowych raportów i określając współczynnik konwersji.

Wykorzystanie ulepszonej wersji SMS-ów to przyszłość komunikacji na linii marka-klient. Jak zaawansowane są dziś prace nad wdrożeniem tego systemu? Globalni operatorzy na czele m.in. z Deutsche Telekom, Vodafone, TIM, Orange osiągnęły porozumienie w sprawie zapewnienia otwartej, spójnej i globalnej usługi przesyłania wiadomości bogatych w multimedia. Obecnie RCS działa w 27 krajach, a szacuje się, że w najbliższym czasie ma zostać wprowadzony przez kolejnych 40 operatorów z 40 krajów. Szybsze zaimplementowanie go w Polsce zależy w dużej mierze od testów, które już teraz prowadzone są np. na rynku brytyjskim.

Źródło: SerwerSMS.pl