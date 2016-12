Halo Granie: Stówa w plecy przez błąd techniczny?

Pod koniec ubiegłego miesiąca do redakcji di24.pl dotarło zgłoszenie dotyczące usługi Halo Granie, która polega na odgrywaniu dzwoniącym określonej melodii zamiast standardowego sygnału oczekiwania na połączenie. Z perspektywy Czytelnika sytuacja wygląda tak:

Orange wysyła sobie SMS, że włącza bezpłatne Halo Granie, po miesiącu wysyła SMS, że możesz sobie usługę wyłączyć, bo będzie płatna, SMS-y z reklamami, wiadomo, każdy usuwa, reasumując, mamy niechcianą a płatną 2 zł miesięcznie usługę samowolnie włączoną przez operatora, na pewno wiele jest osób naciągniętych na to i nawet nieświadomych, jako że akceptuję płatność w doładowaniach, mam takich kart ponad 100, okazało się, że z 26 kart znikło 4 zł = 104 zł, operator uwzględnił reklamację i zwrócił. Gdybym nie wiedział, ile mam, nie sprawdził stanu? No cóż, byłaby stówka w plecy.

W podobnym kontekście pisaliśmy o tej usłudze już dwukrotnie, w artykułach „Granie nie Halo” w sieci Orange oraz Orange nagradza, a użytkownicy niezadowoleni - oba teksty powstały w 2010 r., problemy z usługą nadal się jednak zdarzają, o czym świadczy cytowany wyżej list od Czytelnika.

O skomentowanie zaistniałej sytuacji poprosiłam Wojciecha Jabczyńskiego, rzecznika prasowego Orange. Zapewnił on, że Halo Granie nie ma na celu narażanie klientów na dodatkowe koszty. W czasie trwania pierwszej edycji promocji otrzymaliśmy głosy (...) że bardziej przyjaznym wariantem byłaby automatyczna dezaktywacja usługi przez Orange po okresie promocyjnym. Dlatego taką zmianę już wprowadziliśmy i obowiązuje ona w nowej wersji promocji - poinformował przedstawiciel operatora.

Jak działa Halo Granie?

W obecnej wersji promocji na dwa dni przed aktywacją usługi Halo Granie klienci są o tym informowani SMS-em o następującej treści: Już za 2 dni Halo Granie i utwór za darmo w Twojej komórce. Po 30 dniach usługa zostanie wyłączona. Jeśli nie chcesz usługi ślij STOP na 3333 (0 zł). Orange.pl. Wszystkim klientom, którzy nie zrezygnowali z udziału w promocji, jest włączany bezpłatny Halo Ton. Po 30 dniach usługa jest automatycznie wyłączana. Przed automatycznym wyłączeniem klienci są zachęcani do dalszego korzystania z usługi Halo Granie SMS-em o treści: Pozostań w usłudze Halo Granie! Wyślij bezpłatny sms: TAK na 3333, a hit Enej "Skrzydlate ręce" dostaniesz za 0 zł. Abonament 2 zł z vat/m-c, halogranie.Orange.pl. Na kontach numerów, z których SMS nie został wysłany, usługa Halo Granie zostaje wyłączona po zakończeniu okresu bezpłatnego.

Jak wobec tego doszło do sytuacji opisanej w liście Czytelnika? Dowiedziałam się, że z powodów technicznych nastąpiły błędy w aktywacji i dezaktywacji usługi Halo Granie. To oznacza, że reklamacja jest zasadna. Oczywiście zrekompensujemy to klientom - zapewnił Jabczyński.

UOKiK bada skargi osób niezadowolonych z usługi

Jak poinformował Artur Kosim z Biura Prasowego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, w którym badane są opisane wyżej praktyki.

Postępowanie wyjaśniające wszczyna się z urzędu, jeżeli okoliczności wskazują na możliwość naruszenia przepisów ustawy antymonopolowej. Prowadzi się je „w sprawie”, co oznacza, że nie jest ono skierowane przeciwko konkretnym przedsiębiorcom, a jedynie ma na celu zbadanie mechanizmów działających na określonym rynku - wyjaśnił przedstawiciel UOKiK.

Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego Urząd uzna, że są podstawy do postawienia zarzutów, to zostanie wszczęte postępowanie dotyczące naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Maksymalna kara nakładana decyzją Prezesa UOKiK może w takim przypadku wynieść do 10 proc. ubiegłorocznego przychodu spółki.