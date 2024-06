Żółta wydzielina z pochwy - czy to infekcja?

Dla każdej kobiety naturalne jest to, że z jej pochwy wydziela się śluz. Jego kolor i konsystencja mogą różnić się w zależności od dnia cyklu menstruacyjnego. Fizjologicznie śluz powinien mieć kolor bezbarwny, białawy lub lekko żółty o konsystencji rzadkiej do lekko gęstawej. Powinien też być bezwonny. Co to znaczy, jeśli wydzielina z pochwy zmieni kolor na bardziej żółty, brązowy lub zielony? Jak reagować, gdy pojawia się nieprzyjemny zapach oraz pieczenie i świąd w okolicach intymnych?