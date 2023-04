Zobacz jak technologia transformuje sektor finansowy. Trwa rejestracja na bezpłatną konferencję "IT w Bankowości"

Mamy przyjemność poinformować o nadchodzącej, bezpłatnej konferencji "IT w Bankowości", która odbędzie się już 11 maja 2023 r. Wydarzenie, organizowane przez GigaCon, poświęcone jest informatyzacji sektora bankowego i pokazaniu, jak nowoczesne technologie wpływają na przyszłość branży finansowej.

Konferencja online będzie doskonałą okazją do poznania najnowszych trendów i rozwiązań IT, które mają na celu usprawnić zarządzanie, podnieść efektywność pracy czy zoptymalizować koszty w instytucjach finansowych. Prelegenci podzielą się swoimi doświadczeniami związanych z wdrożeniem innowacyjnych technologii w bankowości, omówią wyzwania, korzyści i najlepsze praktyki.

W trakcie konferencji poruszane będą m.in. następujące tematy:

informatyzacja sprzedaży produktów bankowych,

obieg dokumentów, archiwizacja, backup,

zarządzanie kryzysowe (BCM) i bezpieczeństwo danych,

ryzyko teleinformatyczne i zastosowanie IoT w bankowości,

BIG Data, automatyzacja backoffice, nowoczesne metody identyfikacji klientów,

rozwiązania mobilne, usługi bankowe w chmurze, agile w Bankowości,

fintech i wprowadzenie nowych technologii, takich jak AI czy IoT.

Wydarzenie jest skierowane do przedstawicieli średniego szczebla firm z branży bankowości i usług finansowych, pracowników departamentów bankowości elektronicznej, specjalistów ds. bezpieczeństwa IT, kierowników działów IT, osób odpowiedzialnych za zarządzanie zmianami, dobór rozwiązań i technologii, dyrektorów, doradców Zarządu ds. IT, członków i kierowników zespołów, a także osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji dotyczących wyboru i zakupu rozwiązań.

Jako patron medialny wydarzenia, gorąco zachęcamy do udziału w tej praktycznej konferencji online, która pozwoli na zdobycie cennych informacji oraz wgląd w innowacje, które kształtują przyszłość sektora bankowości. Nie przegap okazji, aby dowiedzieć się, jak IT może wpłynąć na dalszy rozwój sektora bankowego i usług finansowych.

Więcej informacji oraz bezpłatna rejestracja znajdują się na stronie organizatora GigaCon >>