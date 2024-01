Zmiany w ustawie antylichwiarskiej. Firmy pożyczkowe pod lupą KNF w zakresie pożyczek konsumenckich

Z początkiem nowego roku w życie wchodzą kolejne elementy ustawy antylichwiarskiej. Teraz Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) będzie sprawowała nadzór nad firmami pożyczkowymi oferującymi pożyczki konsumenckie. Przed końcem tego roku, firmy muszą dostosować swój sposób działania i wysokość kapitału, aby spełniać nowe wymogi. Jeśli tego nie zrobią, zostaną wykreślone z rejestru KNF.

Nowe regulacje mają na celu zwalczanie negatywnych praktyk na rynku pożyczek, zwłaszcza tych o charakterze lichwiarskim. Mogą one jednak wpłynąć na ograniczenie dostępu do pożyczek. Dr Michał Synowiec, adwokat z kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, zauważa na łamach serwisu Prawo.pl, że nowe przepisy mogą zniechęcać firmy pożyczkowe do kontynuowania działalności, co w przyszłości może zmniejszyć liczbę dostępnych pożyczkodawców.

Marcin Czugan, prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, w rozmowie z Prawo.pl, pozytywnie ocenia wprowadzenie nadzoru KNF nad instytucjami pożyczkowymi. Wskazuje, że to lepsze rozwiązanie niż dotychczasowy rejestr instytucji pożyczkowych.

Prawo.pl informuje, że zgodnie z nowymi przepisami ustawy antylichwiarskiej, działalnością pożyczkową mogą zajmować się tylko te instytucje, które są spółkami akcyjnymi lub spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością z radą nadzorczą. Minimalny wymagany kapitał zakładowy to teraz milion złotych, w porównaniu do wcześniejszych 200 tysięcy złotych.

Od nowego roku firmy pożyczkowe będą musiały składać do KNF nie tylko roczne, ale i kwartalne sprawozdania. Będą one dotyczyć m.in. liczby udzielonych pożyczek, rodzajów umów, liczby klientów, którym udzielono lub odmówiono kredytu.

W przypadku niewypełniania obowiązków lub naruszenia ustawy o kredycie konsumenckim, KNF będzie mogła nałożyć kary pieniężne na firmy pożyczkowe - do 15 milionów złotych, a także na członków zarządu - do 150 tysięcy złotych. Ponadto KNF ma prawo wnioskować o odwołanie członka zarządu, zawiesić go w obowiązkach, lub nawet wykreślić instytucję z rejestru - wyjaśnia Weronika Herbet-Homenda, prawniczka w BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy, cytowana przez Prawo.pl.

Szczegóły w serwisie prawo.pl

Foto: Freepik, źródło: PAP MediaRoom