Zima 2024/2025 – najgorętsze trendy w makijażu

Modne kierunki w świecie make-upu są prognozowane z dużym wyprzedzeniem. Już od września wiemy, jakie cienie do powiek i lakiery do paznokci będą cieszyć się największym powodzeniem w grudniu, styczniu i lutym. Powstają też już wówczas pomysły na makijaże sylwestrowe.

Sprawdziliśmy, na co warto zwrócić uwagę w nadchodzącym sezonie zimowym.

Wariacje na temat naturalnego piękna, czyli latte make-up

Podkreślenie naturalnej urody jest na topie już od wielu miesięcy. To jeden z tych trendów, które trzymają się doskonale i prawdopodobnie nieprędko się to zmieni. Nic w tym zaskakującego. Zadbana, gładka skóra, delikatnie podkreślone oczy i pomadka do ust w odcieniu nude pasują do każdego typu urody. W dodatku taki make-up jest stosunkowo prosty do wykonania i trudno w nim coś zepsuć, dzięki czemu chętnie korzystają z niego nawet osoby niezbyt biegłe w sztuce makijażu. W nadchodzącym sezonie zimowym dużą popularnością będzie cieszył się nieco intensywniejszy jego wariant, tzw. latte make-up.

Czym charakteryzuje się makijaż latte?:

Jego bazą jest oczywiście nieskazitelna cera, jednak bez ciężkiego efektu – dobrze sprawdzi się więc podkład o lekkiej formule lub krem BB.

Inspirowany kawą z mlekiem makijaż ma się kojarzyć z tym pysznym napojem. Należy więc dodać skórze odrobinę opalenizny. Ma być jednak delikatnie, bronzerem imitujemy zatem lekkie muśnięcie słońcem, nie zaś efekt wylegiwania się godzinami na plaży.

Najważniejszym elementem latte make-up są oczy. W zależności od okazji i pory dnia wybieramy matowe (na dzień) lub połyskujące (wieczór, randka) cienie do powiek . Wykonujemy nimi smokey eye w ciepłych odcieniach brązu. Można dodać odrobinę złota (także w postaci rozświetlacza na policzki).

Rzęsy tuszujemy starannie, ale nie przesadnie – chcemy uniknąć efektu ciężkości.

-Ostatnim krokiem jest subtelne podkreślenie warg. W przypadku makijażu latte rezygnujemy z matowej pomadki do ust w intensywnych kolorach. Stawiamy raczej na błyszczyk – bezbarwny lub w odcieniu… kawy z mlekiem.

Pod kreską, czyli graficzny makijaż oka

Nieco w kontrze do trendu „natural beauty” staje odważny, rzucający się w oczy makijaż powiek. Najważniejsze są w nim kreski: grube, zdecydowane, nierzadko w nietypowych, przyciągających wzrok kolorach. Taki graficzny makijaż oczu pozostawia noszącym go osobom ogromne pole dla wyobraźni. Linie na górnych (a czasami też dolnych) powiekach można wykonać jednym prostym pociągnięciem, narysować wyciągnięte ku górze, rozdwojone czy nawet falujące. Do takiego wyraźnego podkreślenia oczu najlepiej zastosować eyeliner w płynie lub żelu albo kredkę. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby do narysowania kresek wykorzystać cienie do powiek – matowe, satynowe czy brokatowe, w zależności od upodobań i okoliczności.

Jakie kolory linera będą modne tej zimy? Przede wszystkim nieśmiertelna, pasująca na każdą okazję czerń. Ponadto oryginalne, ale wciąż stonowane: brąz, granat, szarość. Osoby lubiące eksperymenty ucieszy wiadomość, że mile widziane będą także nietypowe odcienie, takie jak intensywna zieleń, kobalt, żywy fiolet czy nawet fuksja.

Warto pamiętać, że im bardziej przyciągające wzrok kreski na powiekach, tym subtelniejsza powinna być reszta makijażu. Przy graficznym eyelinerze brwi pozostawiamy naturalne, jedynie lekko wyregulowane. Nie przesadzamy też z konturowaniem, a usta zostawiamy naturalne, w odcieniach nude lub pociągnięte bezbarwnym błyszczykiem.

Nieśmiertelny klasyk: czerwona pomadka do ust

To kierunek w makijażu, który trudno nazwać trendem tego czy innego sezonu. Moda na intensywnie czerwone wargi była, trwa obecnie i nikt chyba nie spodziewa się, że mogłaby kiedykolwiek przeminąć. Podkreślone odcieniem maków, wiśni czy ciemnego wina usta wyglądają zmysłowo, kobieco i pasują do większości stylizacji. Wiele z nas latem rezygnuje z intensywnej pomadki do ust, by powrócić do jej używania jesienią i zimą.

Także i w tym zimowym sezonie zachęcamy do zaopatrzenia się w chociaż jedną czerwoną szminkę. W zależności od upodobań i typu urody można zdecydować się na gorącą strażacką czerwień lub wariant chłodny, wpadający w fuksję. Warto wiedzieć, że na czasie jest obecnie także brąz na ustach.

Pamiętajmy, że gdy podkreślamy wargi ciemnym, soczystym kolorem, niezależnie od tego, czy wykończenie jest kremowe, czy matowe, reszta makijażu powinna być stonowana. Wygładzona jednolita skóra i niezbyt intensywnie wytuszowane rzęsy będą wystarczającym tłem dla zmysłowych ust, grających pierwsze skrzypce.

Modny makijaż na sylwestra 2024/2025

Jeżeli zima, to oczywiście także sylwester – dla wielu z nas najważniejsza (a czasami jedyna) okazja w roku, aby zaszaleć z ciuchami i makijażem. Jak umalować się na ten szczególny wieczór, aby być w zgodzie z trendami?

Z całą pewnością mile widziany będzie – nigdy niewychodzący z mody – mocny make-up oczu typu smokey eye. Jeśli nie mamy serca do czerni, znakomicie sprawdzi się brąz, granat lub odcienie fioletu. Makijaż na sylwestra ma błyszczeć, dlatego do ciemnych powiek dodajemy akcenty srebrne lub złote, sypki brokat albo liner o metalicznym wykończeniu. Ostatni wieczór roku to także moment, gdy możemy pozwolić sobie na sztuczne rzęsy. Do podkręconego lśniącymi drobinkami ciemnego makijażu oczu idealnie pasują subtelne wargi. Warto wybrać pomadkę do ust w odcieniu nude i ewentualnie dodać jej nieco wieczorowego charakteru przy pomocy błyszczyka.

Makijaż na sylwestra niech uzupełnią takie elementy jak rozświetlający puder do ciała, zaaplikowany na ramiona i dekolt oraz przyciągające wzrok paznokcie (ciekawym pomysłem będzie dobranie ich koloru do makijażu oczu).

Foto: Freepik, treść: materiał partnera