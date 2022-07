Zgłoszenia do IAB MIXX Awards 2022 ruszyły

IAB MIXX Awards pod hasłem „Perfectly digital” to konkurs otwarty zarówno dla twórców, jak i reklamodawców, niezależnie od wielkości organizacji i budżetu. Nagradzane są kampanie i rozwiązania, w których wykorzystanie kanałów lub narzędzi cyfrowych stanowiło kluczowy czynnik sukcesu.

- Zmiany, które zaszły na rynku reklamowym w ciągu ostatnich paru lat, mają swoje naturalne odbicie w konkursie IAB MIXX Awards. W 2019 roku reklama cyfrowa zdobyła pozycję lidera wydatków, a w kolejnych pandemicznych miesiącach jako jedyny segment utrzymał dodatnie indeksy wzrostu. W 2021 roku obserwowaliśmy kolejny przełomowy skok dla branży - wydatki na reklamę internetową stanowiły już połowę budżetów przeznaczonych na zakup powierzchni reklamowej. Tym samym dołączyliśmy do grona najbardziej dojrzałych światowych rynków. – mówi Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska. - Internet i kanały digitalowe od dodatku do kampanii stały się głównym medium wykorzystywanym przez reklamodawców. Dzięki wykorzystaniu narzędzi cyfrowych firmy potrafią zbudować unikalną wartość dla konsumenta, a co za tym idzie zwiększają przewagę rynkową nad konkurencją. Nagrody IAB MIXX dla tych, którzy najlepiej odnajdują się w środowisku cyfrowym, to dzisiaj coś więcej niż tylko „najlepsze wykorzystanie internetu”. To nagrody dla wybranych, którzy potrafią odnaleźć się w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości i którzy tworzą rozwiązania, wyznaczające kierunki dla kolejnych przełomowych zmian.

Jury konkursu IAB MIXX Awards ocenia zgłoszone kampanie według czterech kluczowych kryteriów:

• strategia,

• kreacja reklamowa,

• wykonanie i wykorzystanie mediów,

• rezultaty i ROI.

Jurorzy biorą pod uwagę nie budżet, ale umiejętne połączenie konceptu kreatywnego z przełożeniem kampanii na adekwatne efekty. IAB MIXX Awards to konkurs dla każdego, kto uważa, że tworzy inspirujące i skuteczne przedsięwzięcia z wykorzystaniem kanałów lub narzędzi cyfrowych.

W odpowiedzi na sugestie branży w konkursie IAB MIXX Awards pojawią się w tym roku dwie nowe kategorie: Consumer Experience oraz Digital Public Relations.

Lista wszystkich kategorii w których przyjmowane są zgłoszenia kampanii:

• Best Use of Social Media

• Brand Awareness and Positioning

• Commerce

• Consumer Experience (nowa kategoria)

• Content Marketing

• Data Driven & Precision Marketing

• Digital Public Relations (nowa kategoria)

• Games & eSport

• Innovation & Smart Solution

• Launch

• Limited Budget

• Online Marketing with Influencer

• Performance Marketing

• MIXX for Good Purpose (dawniej Public Service, non-profit campaign & CSR)

Dowolną liczbę kampanii reklamowych, w wielu kategoriach konkursowych, mogą zgłosić zarówno agencje reklamowe, domy mediowe, przedstawiciele mediów, jak i reklamodawcy.

Przedstawiciele firm członkowskich IAB Polska, członkowie Jury lub Kapituły Konkursu mogą również bezpłatnie zgłosić osoby do nagród w kategoriach: Człowiek Roku i Nagroda Specjalna IAB Polska za całokształt dokonań.

Polska edycja międzynarodowego konkursu odbywa się od 2007 roku. To druga, po belgijskiej, najstarsza edycja MIXX Awards w Europie. Konkurs po raz pierwszy został zorganizowany w 2005 roku przez amerykański oddział IAB. Nad przebiegiem głosowania czuwa audytor – firma PwC.