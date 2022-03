Zgłoś trolla - jedna z najważniejszych aplikacji obecnych czasów. Prosty sposób na ochronę siebie i innych przed dezinformacją, manipulacją i fake newsami

Lata doświadczeń w monitoringu internetu, a także lata pracy nad marketingiem i komunikacją sprawiły, że Brand24 i Nieagencja postanowiły zorganizować serwis zglostrolla.pl. W inicjatywę zaangażował się również Zenbox, który dostarczył hosting oraz transfer danych.

Narzędzie jest bardzo proste w obsłudze. Wystarczy wkleić link do podejrzanej treści i wysłać go do zespołu twórców Zgłoś Trolla. Doświadczeni analitycy Brand24 weryfikują zgłoszenie, a następnie przekierowują je - w przypadku uzasadnionych fake newsów czy manipulacji - do odpowiednich organów, administracji serwisów społecznościowych i monitorują weryfikację treści.