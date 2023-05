Zdrowsi dzięki urodzie: potwierdzone zależności między atrakcyjnością a stanem zdrowia

Foto: Wesley Tingey, Unsplash

Atrakcyjność fizyczna może sygnalizować wysoki poziom zadowolenia z życia, pewność siebie i łatwość znalezienia partnerów, co może pozytywnie wpływać na zdrowie. Wykazało to badanie przeprowadzone przez polsko-norweski zespół naukowców, w którym osoby o ponadprzeciętnej atrakcyjności fizycznej okazały się zauważalnie zdrowsze niż te opisywane jako średnio atrakcyjne.

W badaniu analizowano związek między ocenianą przez ankietera atrakcyjnością fizyczną a rzeczywistym ryzykiem kardiometabolicznym (CMR) na podstawie zestawu odpowiednich biomarkerów.

Dziesięć lat po ocenie badanych osób, te opisywane jako atrakcyjne miały lepszy stan zdrowia niż te opisywane jako wyglądające przeciętnie. Badacze uwzględnili w analizie możliwe czynniki zakłócające, takie jak cechy socjodemograficzne i społeczno-ekonomiczne, początkowe problemy zdrowotne i BMI.

Co ciekawe osoby oceniane jako bardzo nieatrakcyjne również miały lepsze zdrowie w porównaniu do osób o średniej atrakcyjności, co wymaga dalszych badań.

Dr Grzegorz Bulczak z Zespołu Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni podkreśla, że to pierwsze tego rodzaju badanie, które potwierdziło zależność między atrakcyjnością a zdrowiem, korzystając z bogatych danych, bezpośrednich ocen ankieterów oraz rzeczywistych, a nie subiektywnie ocenianych parametrów zdrowia. Badanie CMR było przeprowadzone w oparciu o zestaw odpowiednich biomarkerów: cholesterol LDL, glukoza mg/dl, białko C-reaktywne, skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi oraz tętno spoczynkowe.

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie "American Journal of Human Biology".

Źródło informacji i szczegóły w serwisie: Nauka w Polsce