Zamiast kluczy smartfon. Poznaniacy chcą zdalnie otwierać drzwi mieszkania czy garażu

- Technologia to przyszłość budownictwa mieszkaniowego. Daje wygodę na miarę naszych czasów, gdzie smartfon jest podręcznym centrum zarządzania, dzięki czemu nie musimy martwić się, czy zapomnieliśmy zamknąć mieszkanie lub wyłączyć żelazko. Dotychczasowe codzienne problemy znikają. Smart home to, oprócz wygody, również realna wartość inwestycyjna, bo zdecydowana większość mieszkań i osiedli w Polsce nie jest wyposażona w inteligentne rozwiązania. Zaczyna się to jednak zmieniać - mówi Dawid Wrona, dyrektor sprzedaży mieszkań w firmie Echo Investment, która do każdego nowego lokalu dodaje pakiet urządzeń inteligentnego domu, tzw. Echo Smart.

Czego może oczekiwać mieszkaniec nowoczesnego mieszkania, które technologię ma w swoim DNA? Na przykład opcji sterowania głosowego. Wystarczy wypowiedzieć odpowiednią komendę, a wirtualna asystentka wykona daną czynność np. wyłączy światło w salonie, zasłoni żaluzje lub wyszuka w internecie odpowiedź na zadane pytanie. A jeśli akurat użytkownik jest poza domem, dostęp do wszystkich funkcji inteligentnego mieszkania ma zapewniony dzięki aplikacji mobilnej i może np. zdalnie otworzyć drzwi sąsiadce, która podlewa kwiaty pod jego nieobecność. Co ważne, pakiet inteligentnego mieszkania działa bezprzewodowo, dzięki czemu może być rozbudowywany o nowe funkcje bez potrzeby kucia w ścianach czy prac remontowych.

Co najbardziej podoba nam się w inteligentnych mieszkaniach?

Czterech z dziesięciu poznaniaków za najbardziej użyteczny element inteligentnego mieszkania uznał zgłaszanie awarii poprzez aplikację mobilną (37%) - wynika z badania zleconego przez Echo Investment. Na drugim miejscu znalazło się zdalne sterowanie przy pomocy smartfona oświetleniem, roletami czy temperaturą. To rozwiązanie docenia co trzeci mieszkaniec Poznania (33%). „Inteligentne podium” domyka otwieranie hali garażowej bezdotykowo i automatycznie za pomocą telefonu (32%).

Mężczyźni i lepiej zarabiający doceniają smart

Mężczyźni, nieco częściej niż kobiety, stawiają na inteligentne mieszkania, bardziej doceniając takie rozwiązania jak zdalne sterowanie przy pomocy smartfona oświetleniem, roletami, temperaturą (37% vs. 30) włączanie i wyłączanie urządzeń elektrycznych przy pomocy smartfona (30% vs. 25%) oraz dostęp do wejścia do budynku dla gości poprzez aplikację mobilną (25% vs. 19%). Zainteresowanie nowinkami technologicznymi rośnie wraz z wielkością dochodów respondenta. Otwieranie hali garażowej bezdotykowo i automatycznie przy zbliżeniu się ze smartfonem wybrało 45% osób zarabiających od 4 do 5 tys. zł i aż 80% zarabiających powyżej 10 tys.

Nota metodologiczna: Badanie przeprowadzono na zlecenie Echo Investment przez Panel Badawczy Ariadna na próbie 335 mieszkańców Poznania i okolic. Dane zebrano metodą CAWI na przełomie października i listopada 2021 r.