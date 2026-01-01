Zakopane tańsze od Szczyrku na ferie 2026 - Alpy drożeją przez olimpiadę

W skrócie:

Szczyrk najdroższy w Polsce - od 5000 zł za tydzień

Zakopane ponad 3100 zł - taniej niż Białka Tatrzańska

Livigno droższe o 2600 zł przez olimpiadę 2026

Ubezpieczenie narciarskie od 7-9 zł dziennie

Karnety w Szczyrku wzrosły do 900 zł za 5 dni

Szczyrk droższy od Zakopanego - nowe realia polskich stoków

Rodzina z dzieckiem zapłaci w Szczyrku od 5000 zł za sześć nocy w hotelu trzygwiazdkowym ze śniadaniami. To najwyższa stawka wśród polskich kurortów objętych analizą Rankomat.pl.

Dla porównania, Zakopane - tradycyjnie kojarzone z drożyzną - kosztuje 3156 zł za analogiczny pobyt. Różnica wynosi prawie 2000 zł, co stanowi 40 proc. więcej.

Ceny w Szczyrku spadły w porównaniu z ubiegłym rokiem o 118-300 zł, ale mimo to pozostają najwyższe w kraju. Najtańszą opcją w Polsce jest Karpacz - 2500 zł za sześć nocy dla trzyosobowej rodziny.

Karnety narciarskie również podrożały

w Szczyrku pięciodniowy skipass kosztuje obecnie 900 zł (wzrost z 830 zł),

(wzrost z 830 zł), w Zakopanem 800 zł (było 650 zł),

(było 650 zł), w Białce Tatrzańskiej 800 zł (było 735 zł).

Więcej o cenach noclegów w górach znajdziesz w artykule o zimowych wyjazdach Polaków.

Olimpiada w Cortinie winduje ceny w całych Alpach

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 w Cortinie d'Ampezzo (6-22 lutego) dramatycznie podnoszą ceny noclegów w regionie. W samej Cortinie pokój hotelowy kosztuje obecnie od 4500 zł za noc, a najdroższe oferty sięgają 35 000 zł.

Po zakończeniu olimpiady, w marcu, te same hotele oferują noclegi za kilkaset złotych.

Efekt olimpijski odczuwalny jest w całym regionie alpejskim. Livigno, położone w połowie drogi między Mediolanem a Cortiną, podrożało o 2600 zł w porównaniu z rokiem 2025. Jak podaje WP Turystyka, obłożenie w Livigno wynosi 97-98 proc., a ceny rozpoczynają się od 3500 zł za noc.

Nie wszystkie alpejskie kurorty drożeją

Szpindlerowy Młyn w Czechach potaniał o prawie 400 zł, a szwajcarski Zermatt - o około 500 zł.

Francuski Val Thorens podrożał natomiast o 800 zł, osiągając poziom 5354 zł za tydzień dla rodziny.

Ubezpieczenie narciarskie - 9 zł dziennie to nie luksus

Rankomat.pl zwraca uwagę, że ubezpieczenie narciarskie kosztuje około 7-9 zł dziennie - tyle co mała kawa. Kluczowe są jednak rozszerzenia dla aktywnych, nie sama cena. Polisa powinna obejmować:

Wysokie sumy kosztów leczenia (minimum 500 000 zł)

Koszty ratownictwa górskiego

Odpowiedzialność cywilną na stoku

Ochronę sprzętu narciarskiego

Według Unilink.pl, przeciętny czterdziestominutowy lot ratunkowy helikopterem w Austrii kosztował w 2023 roku 4984 euro (około 21 500 zł). W Szwajcarii analogiczna akcja to wydatek 3681 euro, w Niemczech - 3120 euro. Bez ubezpieczenia taki koszt może zrujnować budżet niejednej rodziny.

Warto zapamiętać

Szczyrk jest najdroższy w Polsce mimo spadku cen - warto rozważyć Karpacz lub Szklarską Porębę

Olimpiada w Cortinie podnosi ceny w promieniu setek kilometrów - unikaj włoskich Alp w lutym 2026

Ubezpieczenie narciarskie to koszt 7-9 zł dziennie, ale akcja ratunkowa w Alpach może kosztować ponad 20 000 zł

Karnety narciarskie podrożały o 10-20 proc. - pięciodniowy skipass w Szczyrku to już 900 zł

Źródło: Rankomat.pl, WP Turystyka, Unilink.pl