Zakopane tańsze od Szczyrku na ferie 2026 - Alpy drożeją przez olimpiadę

Szczyrk kosztuje więcej niż Zakopane, a Alpy włoskie biją rekordy cenowe. Rankomat.pl przeanalizował ceny noclegów w 11 górskich miejscowościach - różnice sięgają nawet 2000 zł za tydzień dla rodziny. Olimpiada w Cortinie podnosi stawki w całym regionie alpejskim.
W skrócie:
Rodzina z dzieckiem zapłaci w Szczyrku od 5000 zł za sześć nocy w hotelu trzygwiazdkowym ze śniadaniami. To najwyższa stawka wśród polskich kurortów objętych analizą Rankomat.pl.
Dla porównania, Zakopane - tradycyjnie kojarzone z drożyzną - kosztuje 3156 zł za analogiczny pobyt. Różnica wynosi prawie 2000 zł, co stanowi 40 proc. więcej.
Ceny w Szczyrku spadły w porównaniu z ubiegłym rokiem o 118-300 zł, ale mimo to pozostają najwyższe w kraju. Najtańszą opcją w Polsce jest Karpacz - 2500 zł za sześć nocy dla trzyosobowej rodziny.
Więcej o cenach noclegów w górach znajdziesz w artykule o zimowych wyjazdach Polaków.
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 w Cortinie d'Ampezzo (6-22 lutego) dramatycznie podnoszą ceny noclegów w regionie. W samej Cortinie pokój hotelowy kosztuje obecnie od 4500 zł za noc, a najdroższe oferty sięgają 35 000 zł.
Efekt olimpijski odczuwalny jest w całym regionie alpejskim. Livigno, położone w połowie drogi między Mediolanem a Cortiną, podrożało o 2600 zł w porównaniu z rokiem 2025. Jak podaje WP Turystyka, obłożenie w Livigno wynosi 97-98 proc., a ceny rozpoczynają się od 3500 zł za noc.
Szpindlerowy Młyn w Czechach potaniał o prawie 400 zł, a szwajcarski Zermatt - o około 500 zł.
Francuski Val Thorens podrożał natomiast o 800 zł, osiągając poziom 5354 zł za tydzień dla rodziny.
Rankomat.pl zwraca uwagę, że ubezpieczenie narciarskie kosztuje około 7-9 zł dziennie - tyle co mała kawa. Kluczowe są jednak rozszerzenia dla aktywnych, nie sama cena. Polisa powinna obejmować:
Według Unilink.pl, przeciętny czterdziestominutowy lot ratunkowy helikopterem w Austrii kosztował w 2023 roku 4984 euro (około 21 500 zł). W Szwajcarii analogiczna akcja to wydatek 3681 euro, w Niemczech - 3120 euro. Bez ubezpieczenia taki koszt może zrujnować budżet niejednej rodziny.
Źródło: Rankomat.pl, WP Turystyka, Unilink.pl
