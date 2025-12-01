50 proc. Polaków spędzi Sylwester 2025 w domu, a 5 proc. nie będzie celebrować Nowego Roku

Połowa Polaków wybiera domowe formy celebracji Sylwestra 2025 - 30% organizuje domówkę z rodziną lub znajomymi, a 20% spędzi wieczór przed telewizorem. Tylko 5% respondentów nie planuje w ogóle celebrować Nowego Roku. Przy wyborze sposobu świętowania najważniejsze jest towarzystwo (38% wskazań) oraz plany bliskich osób (28%).
Badanie Rankomat.pl pokazuje wyraźną preferencję Polaków dla kameralnych form celebracji. Łącznie 50% ankietowanych wybiera opcje domowe - od rodzinnych spotkań po spokojny wieczór przed telewizorem.
Najciekawszym aspektem badania jest fakt, że co piąty Polak (22%) pozostawia decyzję na ostatnią chwilę, co może świadczyć o spontanicznym podejściu do świętowania lub trudności w podjęciu decyzji. Zaledwie 2% wybiera wyjazd na narty, mimo że to popularny sposób spędzania ferii zimowych.
Znacznie mniej istotne okazują się czynniki zewnętrzne. Pogodę i lokalizację bierze pod uwagę tylko 12% ankietowanych, a dostępne promocje i oferty - zaledwie 8%. To pokazuje, że Polacy przy wyborze sposobu świętowania Sylwestra kierują się przede wszystkim względami osobistymi i relacyjnymi, a nie komercyjnymi czy praktycznymi.
Zaledwie 3% Polaków planuje spędzić Sylwester za granicą w cieplejszym klimacie. Łącznie 4% zamierza spędzić ten czas w ciekawym miejscu w Polsce lub poza jej granicami.
Eksperci Rankomat.pl zwracają uwagę na konieczność odpowiedniego ubezpieczenia podczas zimowych wyjazdów. Polisa turystyczna powinna obejmować wysokie sumy kosztów leczenia oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków. W przypadku wyjazdów narciarskich kluczowe jest ubezpieczenie kosztów ratownictwa oraz odpowiedzialności cywilnej na stoku.
"Na włoskich stokach OC narciarskie jest obowiązkowe — a taka ochrona może kosztować od 11 zł dziennie. Z kolei podstawowe ubezpieczenie turystyczne zaczyna się już od 5 zł dziennie" - komentuje Magdalena Kajzer, ekspertka ds. ubezpieczeń turystycznych Rankomat.pl.
Według danych GUS z 2023 roku, Polacy wydali na turystykę krajową 89,4 mld zł, co pokazuje rosnące znaczenie wypoczynku. Preferencje dla domowych form świętowania Sylwestra wpisują się w szerszy trend oszczędzania na rozrywce po okresie wysokiej inflacji.
Dane NBP wskazują, że gospodarstwa domowe zwiększyły skłonność do oszczędzania w 2025 roku o 2,3 punktu procentowego względem roku poprzedniego.
Badanie Rankomat.pl potwierdza, że Polacy preferują kameralne formy świętowania Sylwestra, stawiając relacje z bliskimi ponad komercyjne atrakcje. Dominacja opcji domowych może wynikać zarówno z oszczędności, jak i potrzeby spokojnego zakończenia roku w gronie najbliższych. Metodologia badania nie została podana w komunikacie prasowym.
Źródło: Rankomat.pl
