50 proc. Polaków spędzi Sylwester 2025 w domu, a 5 proc. nie będzie celebrować Nowego Roku

W skrócie:

30% Polaków wybiera domówkę z bliskimi

20% spędzi wieczór przed telewizorem

22% jeszcze nie podjęło decyzji

Tylko 3% wyjedzie za granicę

Towarzystwo decyduje o planach (38%)

5% nie będzie celebrować Nowego Roku

Dlaczego domowe formy świętowania dominują w Polsce?

Badanie Rankomat.pl pokazuje wyraźną preferencję Polaków dla kameralnych form celebracji. Łącznie 50% ankietowanych wybiera opcje domowe - od rodzinnych spotkań po spokojny wieczór przed telewizorem.

Dodatkowo 5% szuka spokoju za miastem, co również wskazuje na unikanie tłumów i hałaśliwych imprez.

Tylko 5% decyduje się na bal lub imprezę w lokalu, a 3% na miejskie imprezy plenerowe.

Najciekawszym aspektem badania jest fakt, że co piąty Polak (22%) pozostawia decyzję na ostatnią chwilę, co może świadczyć o spontanicznym podejściu do świętowania lub trudności w podjęciu decyzji. Zaledwie 2% wybiera wyjazd na narty, mimo że to popularny sposób spędzania ferii zimowych.

Równie mały odsetek (5%) w ogóle rezygnuje z celebracji, traktując Sylwestra jak zwykły dzień.

Co wpływa na wybór sposobu świętowania Sylwestra?

Towarzystwo jest najważniejszym czynnikiem decydującym o planach sylwestrowych - wskazuje na to 38% badanych.

Plany bliskich osób uwzględnia 28% respondentów, co potwierdza społeczny charakter tego święta.

Nastrój i budżet mają równie duże znaczenie - po 27% wskazań każdy z tych czynników.

Znacznie mniej istotne okazują się czynniki zewnętrzne. Pogodę i lokalizację bierze pod uwagę tylko 12% ankietowanych, a dostępne promocje i oferty - zaledwie 8%. To pokazuje, że Polacy przy wyborze sposobu świętowania Sylwestra kierują się przede wszystkim względami osobistymi i relacyjnymi, a nie komercyjnymi czy praktycznymi.

Ile Polaków wyjeżdża za granicę na Sylwestra?

Zaledwie 3% Polaków planuje spędzić Sylwester za granicą w cieplejszym klimacie. Łącznie 4% zamierza spędzić ten czas w ciekawym miejscu w Polsce lub poza jej granicami.

To oznacza, że zagraniczne wyjazdy sylwestrowe pozostają niszową formą celebracji, wybieraną przez niewielką grupę respondentów.

Eksperci Rankomat.pl zwracają uwagę na konieczność odpowiedniego ubezpieczenia podczas zimowych wyjazdów. Polisa turystyczna powinna obejmować wysokie sumy kosztów leczenia oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków. W przypadku wyjazdów narciarskich kluczowe jest ubezpieczenie kosztów ratownictwa oraz odpowiedzialności cywilnej na stoku.

"Na włoskich stokach OC narciarskie jest obowiązkowe — a taka ochrona może kosztować od 11 zł dziennie. Z kolei podstawowe ubezpieczenie turystyczne zaczyna się już od 5 zł dziennie" - komentuje Magdalena Kajzer, ekspertka ds. ubezpieczeń turystycznych Rankomat.pl.

Szerszy kontekst świętowania Sylwestra w Polsce

Według danych GUS z 2023 roku, Polacy wydali na turystykę krajową 89,4 mld zł, co pokazuje rosnące znaczenie wypoczynku. Preferencje dla domowych form świętowania Sylwestra wpisują się w szerszy trend oszczędzania na rozrywce po okresie wysokiej inflacji.

Dane NBP wskazują, że gospodarstwa domowe zwiększyły skłonność do oszczędzania w 2025 roku o 2,3 punktu procentowego względem roku poprzedniego.

Warto zapamiętać:

Połowa Polaków wybiera domowe formy świętowania Sylwestra

Towarzystwo jest kluczowym czynnikiem przy planowaniu (38% wskazań)

Wyjazdy zagraniczne planuje tylko 3% respondentów

Co piąty badany odkłada decyzję na ostatnią chwilę

Promocje i oferty mają najmniejszy wpływ na wybór (8%)

Badanie Rankomat.pl potwierdza, że Polacy preferują kameralne formy świętowania Sylwestra, stawiając relacje z bliskimi ponad komercyjne atrakcje. Dominacja opcji domowych może wynikać zarówno z oszczędności, jak i potrzeby spokojnego zakończenia roku w gronie najbliższych. Metodologia badania nie została podana w komunikacie prasowym.

Źródło: Rankomat.pl