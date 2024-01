Z Trello wyciekło ponad 15 milionów adresów e-mail, imion i nazw użytkowników

Wyciek danych z Trello – czy jest się czego obawiać?

Chociaż nie doszło do ujawnienia haseł użytkowników, w dalszym ciągu jest to poważne naruszenie bezpieczeństwa. Szczególnie, jeśli używamy tego samego hasła do wielu witryn (co oczywiście jest niewskazane!), przestępcy bez problemu mogą zdobyć je z innego wycieku danych. — wyjaśnia Elwira Charmuszko, młodszy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa CyberRescue.

Ten incydent nie jest pierwszym przypadkiem, w którym Trello boryka się z problemami związanymi z bezpieczeństwem. W 2020 r. pojawiły się doniesienia o podobnym wycieku. Dyrektor operacyjny ds. cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie informatycznym Sophos odkrył dane osobowe ujawnione za pośrednictwem publicznych tablic Trello.

Chociaż obecnie firma nie potwierdza, żeby znalazła dowody na to, że dane te zostały zebrane w wyniku nieuprawnionego dostępu, użytkownicy serwisu powinni zachować czujność.

Co robić w przypadku wycieku danych z serwisu, którego używasz?

Wyciek danych to poważne naruszenie bezpieczeństwa, które może mieć daleko idące konsekwencje. Jeśli doszło do wycieku danych z usługi, z której korzystasz, ważne jest, aby podjąć odpowiednie kroki, aby zabezpieczyć swoje dane i zminimalizować ryzyko związane z tym incydentem.

1. Zmień hasło

Nawet jeśli nie doszło do wycieku haseł, jak zapewnia w powyższym przypadku Trello, warto zmienić hasło do serwisu, z którego wyciekły dane. Upewnij się, że jest ono silne i unikalne. Nie używaj tego samego hasła na różnych stronach lub serwisach. Warto używać menedżera haseł, aby generować i przechowywać silne, unikalne hasła dla wszystkich swoich kont.

2. Sprawdź, czy Twoje dane zostały ujawnione

Następnie sprawdź, czy Twoje dane zostały ujawnione w wycieku. Możesz to zrobić, korzystając z baz danych wycieków danych, takich jak Have I Been Pwned?.

3. Włącz weryfikację dwuetapową

Jeśli serwis oferuje weryfikację dwuetapową (2FA), natychmiast ją włącz. Doda to dodatkową warstwę bezpieczeństwa przy logowaniu, która może utrudnić przestępcom dostęp do Twojego konta, nawet jeśli znają Twoje hasło.

4. Monitoruj swoje konta

Regularnie sprawdzaj swoje konta pod kątem nieautoryzowanych działań lub transakcji. W razie zaobserwowania jakichkolwiek podejrzanych działań, natychmiast zgłoś to do serwisu.

5. Aktualizuj oprogramowanie

Upewnij się, że system operacyjny i wszystkie aplikacje na Twoich urządzeniach są aktualne. Dostawcy oprogramowania regularnie wydają aktualizacje, które łatają znane luki bezpieczeństwa.

6. Ostrożnie korzystaj z wiadomości e-mail

Uważaj na podejrzane linki i załączniki, które otrzymujesz pocztą e-mail lub w mediach społecznościowych. Nie klikaj w nie, jeśli nie jesteś pewien, czy są bezpieczne.

7. Rozważ usługę monitorowania tożsamości

Jeśli wyciek danych jest poważny, rozważ skorzystanie z usług monitorowania tożsamości, aby chronić się przed kradzieżą tożsamości.

8. Edukuj się w zakresie cyberbezpieczeństwa

Regularnie czytaj i ucz się o najlepszych praktykach związanych z cyberbezpieczeństwem, aby być na bieżąco z metodami ochrony prywatności i danych.

9. Kontakt z serwisem

Skontaktuj się z serwisem, z którego wyciekły dane, aby dowiedzieć się więcej o zakresie wycieku i zalecanych działaniach.

10. Ogranicz udostępnianie danych

Uważaj na to, jakie informacje udostępniasz publicznie. Zastanów się dwa razy, zanim podzielisz się wrażliwymi danymi online, zwłaszcza na publicznych platformach i forach.

Pamiętaj, że jeśli Twoje dane zostały ujawnione, tylko Ty możesz podjąć kroki, aby zminimalizować ryzyko związane z tym incydentem.

Foto: Drazen Zigic, Freepik. Treść w oparciu o materiał prasowy CyberRescue