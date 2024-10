Z czego produkowane są węże gumowe?

Z jakich tworzyw produkuje się węże gumowe? W których branżach wykorzystywany jest wąż gumowy? Do czego wykorzystywane są przewody gumowe?

Z jakich tworzyw produkuje się węże gumowe?

Węże gumowe produkuje się z kilku rodzajów gumy syntetycznej oraz naturalnej, a także różnych mieszanek, w zależności od tego, do czego mają być przeznaczone. Dodatkowo często stosowane się różne wzmocnienia, takie jak oplot tekstylny, które mają za zadanie zwiększyć wytrzymałość mechaniczną węży gumowych.

Wśród najczęściej stosowanych gatunków gumy wymienić można: NR (kauczuk naturalny), który wykazuje się wysoką odpornością na rozciąganie i zimno; NBR (nitryl), charakteryzujący się odpornością na oleje i niską temperaturę; SBR (kauczuk butadienowo-styrenowy) - z jego użyciem produkowane są węże odporne na zmienne warunki atmosferyczne, ozon, niskie i wysokie temperatury wody oraz ścieranie.

Dość często wykorzystywane są również: czarna guma EPDM, która pod wpływem sił mechanicznych wykazuje dużą elastyczność i potrafi się deformować, a następnie wracać do pierwotnego kształtu; IIR (guma butylowa) - charakteryzuje ją niska przepuszczalność płynów i gazów, a także odporność na wysokie ciśnienie oraz CR (guma chloroprenowa) - ma znakomitą odporność i jest ognioodporna.

W których branżach wykorzystywany jest wąż gumowy?

Węże z gumy znajdują zastosowanie w takich branżach, jak: przemysł motoryzacyjny (m.in. przesyłanie benzyny, oleju, płynów chłodzących i hamulcowych), chemiczny (transportują agresywne i nieagresywne chemikalia oraz substancje żrące), budownictwo (systemy hydrauliczne, pneumatyczne, do przepływu wody, betonu, powietrza i materiałów sypkich) czy górnictwo.

Ponadto węże gumowe wykorzystywane są także w rolnictwie, przemyśle medycznym oraz przemyśle spożywczym. W przypadku transportu substancji spożywczych, ale także tlenu i innych gazów medycznych, węże muszą wykazywać wyjątkową szczelność oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne, dlatego tak istotne jest, aby podczas zakupu dobrać odpowiedni produkt, w zależności od rodzaju potrzeb.

Do czego wykorzystywane są przewody gumowe?

Przewody gumowe różnią się od węży gumowych zastosowaniem, konstrukcją oraz specyfikacją techniczną. Przewód gumowy stosowany jest w bardziej precyzyjnych i specjalistycznych instalacjach, jest też zazwyczaj bardziej sztywny, krótszy i często dodatkowo wzmacniany. To wszystko sprawia, że produkt ten jest bardziej wyspecjalizowany, przez co jest dostosowany do precyzyjnych aplikacji.

Z kolei wąż gumowy ma bardziej ogólne zastosowanie. Zwykle jest bardziej elastyczny i dłuższy, ma prostszą budowę (wyjątkiem są węże przemysłowe) i może być nieco mniej wytrzymały niż przewód.

Przewody gumowe mają szerokie spektrum zastosowań. Wśród nich wymienić można przesył cieczy (transport wody, olejów, paliwa), przesył gazów (np. powietrza, tlenu, azotu), hydraulika, przewody chłodnicze i wentylacyjne, przewody do substancji chemicznych (odporne na chemikalia) czy systemy ciśnieniowe (takie jak przewody do kompresorów i sprężarek).

Węże gumowe produkowane są z różnych gatunków gumy, zarówno syntetycznej, jak i naturalnej, a do najpopularniejszych zaliczyć można kauczuk. Dostępne są w różnych rozmiarach i o różnych średnicach, dzięki czemu mogą być wykorzystywane na szeroką skalę.

