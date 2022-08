Wysokość kursów i średnie wypłaty u bukmacherów online

Zanim przejdziemy do tematu kursów i wypłat, w pierwszej kolejności chcemy przybliżyć, jak wygląda oferta, którą do klientów kierują bukmacherzy online.

Dyscypliny sportowe w ofercie najlepszych bukmacherów w Polsce

W poniższym rozdziale omówimy w ogólnym kontekście ofertę najlepszych bukmacherów w Polsce.

Pamiętaj, że piłka nożna to najpopularniejszy sport w ofercie krajowych firm oferujących zakłady, ale wcale to nie oznacza, że inne dyscypliny nie są warte uwagi w kontekście wizyt na stronie bukmacherów online. Przeciwnie wręcz — firmy, aby uatrakcyjnić swoją ofertę, starają się publikować zakłady na tak egzotyczne dyscypliny, jak carling czy rozgrywki e-gamingowe.

Rodzaje zakładów oferowane przez najlepszych bukmacherów online

Bez względu na dyscyplinę, są pewne uniwersalne typy zakładów występujące w każdym sporcie. Poniżej wskazujemy te, z którymi będziesz spotykać się najczęściej odwiedzając stronę Twojego ulubionego — być może — najlepszego polskiego bukmachera.

Zwycięzca pojedynku: ten typ zakładu jest stosunkowo trudny do wytypowania. Bukmacher online ustala kurs przed meczem, a typer wybiera, która z drużyn/zawodników wygra dany pojedynek.

Zwycięzca (+ podpórka): aby ułatwić zakład na zwycięzcę pojedynku, bukmacherzy online pozwalają wybrać zwycięzcę lub ewentualny remis. Ta przysłowiowa podpórka sprawia, że kursy na te zakłady są nieco niższe niż w przypadku zakładu na konkretnego zwycięzce.

Zakłady rozłożone w czasie: w tym przypadku typer obstawia, jakim rozstrzygnięciem zakończą się określone rozgrywki. Załóżmy, że za 2 tygodnie ma wystartować piłkarska Ekstraklasa, w tym wypadku gracz typuje zwycięzcę całej rundy.

Zakład last minute: nazwa w tym przypadku nie wymaga rozwinięcia — to ten rodzaj zakładu, w którym gracz obstawia wynik chwilę przed rozpoczęciem spotkania.

Niekiedy zdarza się, że firmy, które chcą być odbierane przez graczy jako najlepszy bukmacher, urozmaicają swoją ofertę rozgrywkami, które można typować w czasie rzeczywistym. Ta forma zakładów jest najpopularniejsza w przypadku piłki nożnej, np. podczas Mistrzostw Świata.

Niestety nie wszystkie dyscypliny można typować w ramach zakładów na żywo ze względu na ich specyfikę lub po prostu niską popularność. Przykładem takiej dyscypliny są skoki narciarskie.

Aby być na bieżąco, warto śledzić strony bukmacherów online.

Jak obstawiać zakłady u bukmacherów online?

Każdy polski bukmacher, który cieszy się dużą popularnością, ma własną stronę internetową, a w większości przypadków również aplikację mobilną. Dziś osoba, która chce wytypować wyniki meczów, wcale nie musi chodzić do stacjonarnego punktu. Odwiedza stronę któregoś z bukmacherów online i typuje. Warto zapamiętać, jak dokładnie wygląda proces typowania na stronach lub w aplikacjach.

Odwiedzasz stronę interesującego Cię bukmachera online; Zakładasz konto gracza (wystarczy podać login i hasło); Ważne: sprawdzasz, czy firma nie oferuje kodów bonusowych dla nowych graczy) jeśli tak, to wykonujesz kroki, które pozwalają wziąć udział w promocji; Akceptujesz regulamin danej strony i potwierdzasz swój adres e-mail (pamiętaj, aby przeczytać regulamin promocji powitalnej — mogą tam być jakieś haczyki); Zapoznajesz się z interfejsem aplikacji lub strony, sprawdzasz konkretne zakłady i kursy; Zaczynasz swoją przygodę z bukmacherką.

W trzecim punkcie wspomnieliśmy o bonusach powitalnych, jakie oferują najlepsi bukmacherzy online nowym graczom, ale pamiętaj, że również osoby, które regularnie odwiedzają strony z zakładami, mogą liczyć na promocje. Często są to różnego rodzaju programy lojalnościowe kierowane do oddanych graczy.

Bukmacherzy online - najlepsze kursy

Zastanówmy się, czym w ogóle jest najlepszy kurs. W końcu prawidłowość w zakładach jest prosta — im większe prawdopodobieństwo danego scenariusza, tym mniejszy jest kurs. Ta reguła obowiązuje w przypadku każdej firmy organizującej zakłady na sport. Mimo to, najlepsi polscy bukmacherzy mogą oferować najwyższe kursy. W końcu z uwagi na ich popularność i skalę działalności mogą sobie pozwolić na mniejszy zarobek.

Nasza podpowiedź: szukając firmy z najlepszymi kursami, warto wybierać tych największych bukmacherów online. Jednocześnie warto stale trzymać rękę na pulsie, wyszukując interesujące pozycje z oferty każdej firmy zajmującej się organizacją zakładów.

Jak bukmacherzy online ustalają kursy?

Zasada ustalania kursów najczęściej jest prosta i już o niej wspomnieliśmy — lepsza drużyna zawsze ma gorszy kurs. Niemniej coraz częściej do obliczania kursów stosowane jest zaawansowane oprogramowanie wykorzystujące złożone algorytmy. Człowiek oczywiście nadal jest ważnym ogniwem tego procesu, ale w pewnym stopniu wyręczają go już komputery.

Ogólne wskazówki dotyczące obstawiania

Najlepsi bukmacherzy w Polsce regularnie zachęcają do śledzenia wyników i stałego typowania wyników. Z ich perspektywy liczy się zysk, ale z punktu widzenia typera — im częściej obstawia on mecze, tym większego nabiera doświadczenia. No i właśnie przechodzimy do pierwszej wskazówki.

1. Regularne wizyty na stronie polskiego bukmachera. Nieważne, jakiego, ważne, żeby była to firma legalnie działająca w naszym kraju (niestety nie wszyscy działają legalnie!).

2. Własne statystyki: warto prowadzić własne statystyki, bo w każdej chwili można do nich zajrzeć i na podstawie twardych danych próbować przewidywać wynik spotkań.

3. Śledzenie formy konkretnych drużyn i zawodników. Ktoś, kto jest w szczytowej formie, najpewniej wygra nadchodzący pojedynek. Warto więc w liderach widzieć faworytów spotkań typowanych u polskich bukmacherów.

Jak widać, najlepsi bukmacherzy online mają sporo atrakcji do zaoferowania typerom. Ich propozycja kierowana do graczy ciągle jest modyfikowana tak, aby zainteresować najszersze grono fanów bukmacherki. Żaden fan zakładów nie może narzekać na brak emocji.

***

