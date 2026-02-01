Wyrok TSUE w sprawie WIBOR C-471/24 - co naprawdę orzekł Trybunał w lutym 2026

Czy wyrok TSUE z 12 lutego 2026 roku zamyka drogę kredytobiorcom do kwestionowania umów opartych na WIBOR? Trybunał potwierdził legalność wskaźnika, ale jednocześnie otworzył furtkę do badania przejrzystości informacji przekazywanych przez banki. Dla 3,8 mln posiadaczy kredytów złotowych oznacza to zmianę pola bitwy - z samego wskaźnika na jakość obsługi klienta.
W skrócie:
TSUE stwierdził, że warunek umowny przewidujący oprocentowanie zmienne oparte na WIBOR podlega dyrektywie konsumenckiej 93/13. Sądy krajowe mogą badać takie klauzule pod kątem uczciwości, ale nie mogą weryfikować samej metody ustalania wskaźnika referencyjnego.
Jak podaje Bankier.pl, zezwolenie sądom cywilnym na taką weryfikację podważyłoby system zarządzania wskaźnikami ustanowiony przez rozporządzenie BMR.
TSUE potwierdził, że stanowisko sądów powszechnych zgodnie z którym bank nie ma obowiązku przedstawiania konsumentowi wykładu z zakresu ekonomii i matematyki jest prawidłowe, z uwagi na fakt, że wiedza konsumenta co do szczegółowego mechanizmu wyznaczenia WIBOR-u jest kompletnie nieistotna z punktu powzięcia świadomej decyzji co do związania się umową kredytu - tłumaczą radcy prawni w Lawspective.
Trybunał uznał, że WIBOR jako wskaźnik kontrolowany przez KNF i europejski organ nadzoru jest legalny. Jednocześnie wskazał, że ocena uczciwości klauzuli odsetkowej powinna polegać na porównaniu oprocentowania z umowy z odsetkami ustawowymi oraz stawkami rynkowymi z dnia zawarcia umowy.
Zdaniem Tadeusza Białka, prezesa Związku Banków Polskich
„to bardzo ważny dzień dla polskiego sektora bankowego. Dzisiejszy wyrok TSUE jednoznacznie potwierdził legalność oraz prawidłowość funkcjonowania wskaźnika WIBOR. Trybunał wyraźnie stwierdził, że nie istnieją podstawy do kwestionowania tego wskaźnika, który jest regulowany przepisami unijnego rozporządzenia BMR. Oznacza to, że sądy cywilne nie mają kompetencji do badania ani podważania jego legalności”.
Wbrew kategorycznym komunikatom sektora bankowego, wyrok nie zamyka drogi do dochodzenia roszczeń. Jak wynika z analizy wyroku TSUE, oś sporu przesuwa się z oceny samego wskaźnika na analizę relacji bank-konsument oraz jakości przekazanych informacji.
Skala zjawiska pozostaje ograniczona. Z danych Związku Banków Polskich wynika, że liczba spraw kwestionujących klauzule WIBOR wzrosła z 1532 pod koniec 2024 roku do 2422 we wrześniu 2025 roku. To średnio 99 nowych pozwów miesięcznie.
Dotychczasowe orzecznictwo jest korzystne dla banków. ING Bank Śląski raportuje 9 prawomocnych wyroków - wszystkie na korzyść banku. mBank potwierdza podobną tendencję.
Wyrok TSUE nie oznacza automatycznej przegranej kredytobiorców, ale zmienia strategię procesową:
Warto pamiętać, że informacja prasowa pochodzi od kancelarii Lawspective reprezentującej banki, co może wpływać na interpretację wyroku. Stanowisko organizacji konsumenckich jest bardziej ostrożne - wskazują na możliwość dalszego dochodzenia roszczeń w indywidualnych przypadkach.
Źródło: Lawspective, Związek Banków Polskich, Bankier.pl, money.pl
Foto: Freepik
fot. fxquardro
