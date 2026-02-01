Wyrok TSUE o WIBOR - sądy mogą badać umowy, ale wskaźnik nie jest abuzywny

Trybunał Sprawiedliwości UE nie unieważnił kredytów opartych na WIBOR, ale otworzył drzwi do kontroli sądowej. W sprawie C-471/24 sędziowie potwierdzili, że kluczowa jest przejrzystość informacji przekazywanych kredytobiorcom - nie sam mechanizm wskaźnika. Dla ponad 3,8 mln posiadaczy kredytów złotowych oznacza to, że ich umowy pozostają ważne, ale mogą być weryfikowane pod kątem uczciwości.
W skrócie:
TSUE stwierdził, że warunek umowny przewidujący oprocentowanie zmienne oparte na WIBOR podlega dyrektywie konsumenckiej 93/13. Przepisy krajowe nie przewidują obowiązkowego stosowania tego wskaźnika - mimo jego powszechności w kredytach złotowych. Oznacza to, że sądy mogą badać takie klauzule pod kątem uczciwości.
Jednocześnie Trybunał podkreślił, że sama konstrukcja wskaźnika referencyjnego nie stanowi klauzuli abuzywnej.
"Wyrok nie ogranicza konsumentom prawa do dochodzenia roszczeń przed sądem ani nie zamyka drogi do kwestionowania postanowień umownych" - mówi Robert Piskor, adwokat, Partner Zarządzający w Kancelarii Hantke&Piskor.
Skala sporów rośnie, choć pozostaje marginalna wobec całego rynku. Od początku 2024 r. do końca września 2025 r. do sądów trafiło 5090 spraw dotyczących umów ze zmiennym oprocentowaniem opartym na WIBOR. W samym 2024 r. zarejestrowano 1941 pozwów, a w pierwszych trzech kwartałach 2025 r. już 3149 - wzrost o 62 proc.
Dla porównania: kredyty mieszkaniowe oparte na WIBOR obejmują około 1,6 mln umów o wartości 305,6 mld zł, a kredyty konsumpcyjne 2,2 mln umów na 28,8 mld zł. Liczba spraw sądowych stanowi ułamek promila aktywnych umów.
TSUE wskazał konkretne kryteria, które sądy powinny brać pod uwagę przy ocenie uczciwości klauzul WIBOR-owych:
Istotne jest również rozróżnienie umów zawieranych przed wejściem w życie rozporządzenia BMR (2018 r.) i po nim. Starsze kontrakty powstawały bez unijnego nadzoru nad wskaźnikami - co może stanowić argument w postępowaniach sądowych.
