Wynajem smartfonu bez wychodzenia z domu. Nowa usługa na polskim rynku

Od kilku lat obserwujemy na rynku wzrost liczby użytkowników, którzy korzystają z różnych form subskrypcji oraz najmu krótko i długoterminowego. Pandemia dodatkowo ten wzrost przyspieszyła. Badania[2] pokazują, że w przypadku subskrypcji konsumenci najczęściej decydują się na filmy na platformach streamingowych, na drugim miejscu zaś znajdują się usługi telekomunikacyjne, a tuż za nimi streaming platform z muzyką. W tym samym badaniu respondenci pytani o zainteresowanie nowymi usługami w tym modelu płatności, na pierwszym miejscu wymienili telefony komórkowe. Smartfony premium stają się coraz droższe, a regularne wymienianie modeli na nowe jest nie tylko kosztowne, ale także przyczynia się do generowania ogromnej ilości e-odpadów. W obliczu tych wyzwań, najem oraz inne formy używania sprzętu bez konieczności zakupu wydają się dobrą alternatywą.

Jak wynika z badania „Diagnoza potrzeb i oczekiwań użytkowników telefonów komórkowych w zakresie nowych innowacyjnych usług[3]”, blisko 40 proc. konsumentów jest zainteresowanych usługą najmu telefonu.

– Usługi najmu stają się coraz bardziej popularne nie tylko wśród użytkowników biznesowych, ale przede wszystkim zyskują coraz większe uznanie klientów indywidualnych – mówi Maciej Lipski, General Manager, iMad. – Dlaczego? Przede wszystkim z powodów ekonomicznych, choć czynnik ekologiczny nie jest tu bez znaczenia. Konsumenci niezmiennie wskazują cenę jako główne kryterium przy podejmowaniu decyzji o wynajmie sprzętu. Dla 26% klientów najważniejszą korzyścią jest możliwość szybszej wymiany telefonu czy komputera na nowy model, a ponad 14 procent badanych wskazuje na możliwość dostępu do najnowszych technologii przy niższych kosztach.





Opis: Główne korzyści wynikające z najmu w opinii respondentów. Badanie: „Diagnoza potrzeb i oczekiwań użytkowników telefonów komórkowych w zakresie nowych innowacyjnych usług”

Niezagospodarowany obszar na polskim rynku

Kompleksowa usługa najmu w kanale online to zupełnie niezagospodarowany obszar na polskim rynku. Mając na uwadze dynamiczne wzrosty w sektorze e-commerce i prognozowane wzrosty na rynku elektroniki, którego wartość ma wynieść 31 miliardów złotych do 2026 roku, eksperci prognozują, że najem online z powodzeniem przyjmie się na polskim rynku

– Przewidujemy, że usługa trafi idealnie w potrzeby klientów, umożliwiając im korzystanie z najnowszych urządzeń Apple w zamian za niską miesięczną opłatę. Dziś wszystko chcemy „na tu i na teraz”, bez wychodzenia z domu – dodaje Maciej Lipski. – Coraz silnej umacnia się trend smart shoppingu, a najem to dobra opcja dla osób, którym zależy na najlepszej technologii, którą można wymienić wraz z premierą nowego modelu. Rozwiązanie to obniża jednocześnie „próg wejścia” do świata najnowszych technologii dla użytkowników, którzy nie mogą pozwolić sobie na jednorazowy zakup urządzenia premium. Trend korzystania bez kupowania widoczny jest już od kilku lat w branży motoryzacyjnej czy mieszkaniowej. Nadszedł więc czas na kolejne usługi, w tym najem sprzętu elektronicznego.

Najem w kanale online będzie się odbywał przy użyciu specjalnej platformy e-commerce. Jej autorzy nie wykluczają, że w przyszłości zostanie ona poszerzona o kolejne usługi.

Równie ważny jest aspekt eko

Coraz większa świadomość klientów dotycząca negatywnych zmian środowiskowych wpływa również na decyzje zakupowe. Najem sprzętu w kanale online wpisuje się w ten trend. Bateria, obudowa i płyta główna to elementy, z których składa się telefon i które nie są przyjazne dla środowiska naturalnego. Dlatego tak ważne jest, aby nie tylko bezpiecznie utylizować e-odpady, ale przede wszystkim – wydłużać cykl życia urządzeń mobilnych. Najem pozwala znacząco wydłużyć czas życia smartfonu. Po pierwsze – w trakcie najmu użytkownicy lepiej dbają o jego stan, po drugie – po zakończeniu najmu zwracane telefony są odnawiane i znajdują nowych najemców lub właścicieli, zyskując w ten sposób drugie życie.

iMad należy do grupy Digital Care, dostawcy usług dla urządzeń mobilnych, aktywnie działającego w 13 krajach świata.

[1] https://www.pwc.pl/pl/media/2021-02-09-analiza-pwc-prognoza-rozwoju-rynku-ecommerce-w-polsce.html

[2] Digital Poland „Subskrypcja 2021”

[3] Autorskie badanie firmy