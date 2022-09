Wszystko, co warto wiedzieć o czarnym bzie i jego działaniu

Czarny bez w naturze

Czarny bez znany w Polsce jako bez lekarski, bez apteczny, bez pospolity, dziki bez oraz bzowina czarna to roślina, którą można powszechnie spotkać jako rozrastające się krzewy czy stosunkowo niskie drzewa osiągające maksymalnie 10 metrów wysokości. Co ciekawe, czarny bez ma dość niewielkie wymagania glebowe, dlatego można go spotkać niemal we wszystkich zakątkach świata – od Ameryki Północnej i Południowej, przez Europę, Afrykę, aż po daleką i egzotyczną Azję.

Kiedy czarny bez kwitnie (co przypada na maj i czerwiec), pojawiają się na nim drobne, białe kwiaty o bardzo intensywnym zapachu. Późnym, latem roślina obradza w małe, okrągłe i mięsiste owoce, które dojrzewając, zyskują ciemnofioletowy kolor, przez co łudząco przypominają jagody.

Czarny bez – preparaty na bazie owoców i kwiatów

Przeziębienia czy osłabienie organizmu spowodowane sezonowym spadkiem odporności – to dobre powody, dla których warto pomyśleć o sięganiu po produkty na bazie owoców lub kwiatów czarnego bzu. Pamiętaj o tym zwłaszcza wiosną, jesienią i zimą, kiedy układ odpornościowy wymaga szczególnego wsparcia. Preparaty na bazie czarnego bzu, a więc napary, inhalacje, wywary, soki czy syropy (np. https://sambucol.pl/produkt/sambucol-original-formula-syrop/), które mają go w swoim składzie mogą być zatem ciekawą propozycją dla osób, którym zależy na wspomaganiu swojego układu immunologicznego.

Czarny bez znany jest jako jedna z najstarszych roślin o właściwościach leczniczych. Cenne właściwości mają zarówno kwiatostany, owoce, liście, korzenie, jak i kora tej rośliny. Najczęściej jednak, do wspomagania odporności wykorzystuje się kwiaty oraz dojrzałe, ciemnofioletowe owoce.

Kwiat czarnego bzu – właściwości

Napary z kwiatów czarnego bzu wykazują działanie napotne, przeciwzapalne, a także moczopędne i wykrztuśne – są więc szczególnie polecane przy stanach zapalnych górnych dróg oddechowych, a także w chorobach, którym towarzyszy gorączka. Taki napar dobrze sprawdzi się także przy anginie (jako naturalna płukanka) czy w stanach zapalnych gardła.

W kwiatach czarnego bzu można znaleźć m.in. flawonoidy wykazujące działanie antyoksydacyjne, sterole, fenolokwasy i olejki eteryczne.

Czarny bez – właściwości

Owoce czarnego bzu to prawdziwe bogactwo cennych składników bioaktywnych takich, jak: kwasy organiczne, witaminy (C i witaminy z grupy B: B2, B6), niacyna, kwas foliowy, kwas pantotenowy i węglowodany.

Czarny bez działa:

napotnie,

moczopędnie,

wykrztuśnie,

przeciwzapalnie,

przeciwbakteryjne,

przeciwwirusowo,

obniżając poziom cukru we krwi,

obniżając poziom cholesterolu oraz lipidów,

antyoksydacyjnie,

immunomodelująco.

Warto zatem sięgać po preparaty na bazie owoców i kwiatów czarnego bzu – zwłaszcza w przejściowych okresach obniżonej odporności, czyli jesienią i zimą. Aby czerpać z nich jak najwięcej dobroczynnych korzyści, niezbędny jest umiejętny proces ich obróbki i podawania w odpowiedniej, przemyślanej formie np. pod postacią syropów i naparów.

Bibliografia:

Zielińska-Pisklak, Ł. Szeleszczuk, A. Młodzianka – Bez czarny (Sambucus nigra) domowy sposób nie tylko na grypę

Waszkiewicz-Robak, E. Biller – Właściwości prozdrowotne czarnego bzu

Lamer-Zarawska, Fitoterapia i leki roślinne, 2007, wyd. I

---

Fot: Adobe

Źródło: Artykuł sponsorowany