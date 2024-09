WSA oddalił skargę Morele.net na decyzję Prezesa UODO

Należy przypomnieć, że powyższa sprawa była ponownie rozpatrywana przez WSA po tym jak Naczelny Sąd Administracyjny 9 lutego 2023 r. uchylił pierwszy wyrok WSA oddalający skargę Morele.net Sp. z o.o. na decyzję Prezesa UODO z dnia 10 września 2019 r., nakładającą na spółkę karę w wysokości ok. 2,8 mln zł.

16 września 2024 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny, po rozpatrzeniu skargi na powyższą decyzję, wydając wyrok oddalający skargę wskazał przede wszystkim, że Prezes UODO uwzględnił ocenę prawną i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w wyroku NSA, bowiem dokonał ponownej oceny wniosku Morele.net o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, dostatecznie uzasadnił odmowę uwzględnienia tego wniosku, wytworzył i włączył do akt postępowania wewnętrzny dokument stanowiący wnioski z analizy standardu środków bezpieczeństwa stosowanych przez spółkę.

Sąd uznał, że pracownicy UODO posiadają wystarczającą wiedzę i kompetencje w zakresie oceny środków technicznych i organizacyjnych zastosowanych przez administratora danych.

Ponadto według WSA organ nadzorczy, w wydanej decyzji, w sposób wyczerpujący uzasadnił zajęte stanowisko i wysokość nałożonej kary.