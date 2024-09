Wkrótce 40. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy: Święto Kina w Sercu Stolicy

Zespół programowy festiwalu miał wyjątkowo trudne zadanie - z ponad 5 000 zgłoszonych filmów wybrać te, które najlepiej odpowiadają różnorodnym gustom widzów. W programie znalazło się 84 filmy pełnometrażowe oraz 58 filmów krótkometrażowych. Festiwal wyróżni się aż 26 światowymi premierami. Do tego zaprezentowane zostaną 18 premier międzynarodowych, 6 europejskich, 5 wschodnioeuropejskich i 20 polskich.

W ramach sekcji konkursowych zaprezentowanych zostanie łącznie 94 filmów, w tym w Konkursie Międzynarodowym 15 produkcji. Wśród nich znajdują się m.in. światowa premiera filmu „Najeźdźcy” w reżyserii Teodory Ana Mihai oraz europejska premiera „Końca lata” Danisa Tanovicia. W jury Konkursu Międzynarodowego zasiądą m.in. chorwacki reżyser Vinko Brešan, polska reżyserka Anna Kazejak oraz producentka Oana Iancu z Rumunii.

Dyrektor Kolanowski podkreśla „Kino powinno być różnorodne, dlatego nie pokazujemy wyłącznie filmów typowo Festiwalowych. W tegorocznej selekcji znalazło się sporo filmów gatunkowych - mamy westerny, horrory, science fiction. Osobiście, mam słabość do sekcji Wolny Duch - to właśnie tam zobaczymy najwięcej dziwnych, intrygujących, niekiedy eksperymentalnych filmów. Jestem pewien, że każdy znajdzie tu coś dla siebie”.

Festiwal otworzy długo wyczekiwany film „Kulej. Dwie strony medalu” w reżyserii Xawerego Żuławskiego. Ta polska produkcja opowie historię Jerzego Kuleja - legendy polskiego boksu, który jako jedyny zdobył dwa złote medale olimpijskie, oraz jego burzliwego małżeństwa z Heleną. Festiwal zakończy światowa premiera filmu „Najeźdźcy” - produkcja Teodory Ana Mihai podejmuje temat globalizacji i związanych z nią konfliktów międzykulturowych.

WFF to nie tylko seanse filmowe: „Kino to także spotkania. Staramy się, aby po zapaleniu świateł widzowie nie wracali jeszcze do domu. Poza QA z filmowcami przygotowaliśmy sporo wydarzeń towarzyszących - dodatkowe, darmowe pokazy, wykłady, spotkania DKF, quizy, imprezy w klubach festiwalowych" - mówi Gustaw Kolanowski.