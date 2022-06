Wakacyjny test infrastruktury ładowania elektrycznych samochodów. Jak wyglądają przygotowania w GreenWay?

Według Licznika Elektromobilności uruchomionego przez PZPM i PSPA, na koniec marca 2022 r., w Polsce było zarejestrowanych ponad 45 tysięcy samochodów z napędem elektrycznym, a w całym pierwszym kwartale tego roku ich liczba zwiększyła się o ponad 5700 sztuk. Na dane z drugiego kwartału należy jeszcze poczekać, ale przekroczenie bariery 50 tysięcy EV w Polsce jest realne. Z danych GreenWay Polska wynika, że to właśnie w sezonie letnim padają rekordy pod względem liczby kierowców korzystających z usług ładowania aut i użytej przez nich energii.

- W ubiegłym roku tylko w lipcu kierowcy pobrali z naszych ładowarek trzy razy więcej energii, niż w ciągu sześciu miesięcy rok wcześniej - komentuje Rafał Czyżewski, Prezes GreenWay Polska – W tym roku, przy zbliżającym się do wykładniczego tempie przyrostu liczby EV, spodziewamy się skokowego wzrostu zapotrzebowania na usługę ładowania, w szczególności w czasie wakacji. Uwzględniliśmy to w naszej strategii rozwoju sieci.

Więcej stacji

Od 2017 roku publiczna infrastruktura ładowania GreenWay rośnie w tempie około 6 nowych stacji ładowania miesięcznie, a od początku tego roku do końca maja spółka włączyła do sieci 48 nowych stacji. W najbliższych tygodniach GreenWay uruchomi 20 kolejnych urządzeń. Jest więc spora szansa na to, że po wakacjach największa w Polsce sieć ładowania będzie już liczyła ponad 400 ogólnodostępnych stacji.

- Staramy się, aby nasza sieć rosła coraz szybciej, ale nie zawsze jesteśmy w stanie podać dokładne daty przewidywanego uruchomienia stacji ładowania. Każda nowa lub przebudowywana w celu podniesienia mocy stacja musi otrzymać zgodę Urzędu Dozoru Technicznego - tłumaczy Rafał Rupar, Dyrektor Działu Rozwoju Sieci GreenWay Polska. - Dodatkowo, termin uruchomienia stacji jest uzależniony od realizacji przyłączy elektroenergetycznych przez Operatorów Sieci Dystrybucyjnych.

Więcej mocy

Nowe stacje to nie wszystko. Podczas podróży dla kierowcy i jego pasażerów niezwykle istotny jest czas, jaki spędzają ładując samochód w trasie. Tu kluczową rolę odgrywa moc ładowarki. Równolegle do rozbudowy sieci, GreenWay zajmuje się więc podnoszeniem mocy stacji w najbardziej uczęszczanych przez podróżnych lokalizacjach, a także wymianą urządzeń, które się nie sprawdziły, na bardziej niezawodne.

- Szybkość ładowania jest jednym z ważniejszych czynników budujących komfort korzystania z samochodu elektrycznego - komentuje Rafał Czyżewski, Prezes GreenWay Polska. – Dzięki otrzymanemu na początku roku wsparciu inwestorskiemu możemy obecnie szybciej dostosowywać naszą sieć do potrzeb klientów, w tym podnosić moc ładowania stacji, co przekłada się na skrócenie czasu ładowania.

Do końca lata tego roku kierowcy uzupełnią energię nowymi ładowarkami o mocy 150 kW lokalizacjach, gdzie dotąd funkcjonowały starsze i słabsze urządzenia:

1) Gryf Szczecin

2) Revia Park Zamość

3) Galeria Solna Inowrocław

4) Kaufland Wrocław III

5) Kaufland Elbląg

6) Skanska S.A. Wrocław

7) MZK Koszalin

8) Restauracja Stare Jabłonki

9) Kaufland Rzeszów

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku spółka zwiększyła moc około czterdziestu stacji ładowania z 40 kW do 50 kW. Obecnie, w celu poprawy jakości usług, GreenWay prowadzi wymianę 14 ultraszybkich ładowarek producenta EVBox na urządzenia marki Delta. W przypadku pięciu lokalizacji przebudowa już trwa, a uruchomienie nowych ładowarek o mocy do 200 kW zaplanowane jest na koniec lipca w następujących lokalizacjach:

1) MOP Malankowo kier. Toruń

2) MOP Malankowo kier. Gdańsk

3) Hotel Dwór Sójki Kutno

4) Stacja Paliw Orlen Łyszkowice

5) Citronex Zgorzelec

W przypadku dwóch lokalizacji, prace rozpoczną się w lipcu i potrwają do końca września. W tych miejscach, w okresie lipiec-wrzesień, kierowcy mogą się spodziewać utrudnień z korzystania z usług ładowania:

1) BP Niepruszewo

2) BP Strzelce Opolskie

W lutym tego roku GreenWay informował o otrzymaniu 85 milionów EUR na inwestycje w rozwój firmy i sieci stacji ładowania. Pozyskany kapitał spółka przeznacza na rozbudowę sieci stacji ładowania i rozwój potencjału technologicznego, które maja się przyczynić do dalszej poprawy jakości świadczonych usług.