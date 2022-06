Wakacje w cieniu inflacji - jak Polacy spędzą letni urlop

Koniec roku szkolnego to dla wielu osób symboliczny początek wakacji. Z tej okazji Europa Ubezpieczenia – jeden z liderów rynku ubezpieczeń turystycznych w Polsce – sprawdziła, jak i gdzie Polacy będą w tym roku wypoczywać. Z przygotowanego na jej zlecenie raportu „Lato 2022. Plany wakacyjne Polaków” wynika, że 71% z nich planuje wyjechać w najbliższym czasie na letni urlop. W domu zostanie 11% ankietowanych, a 17% nie podjęło jeszcze decyzji w tej sprawie.

Ulubioną letnią destynacją Polaków niezmiennie pozostaje Bałtyk. Na wakacje w Polsce wybiera blisko połowa badanych, a w tej grupie aż 44% deklaruje, że jedzie nad polskie morze. 30% ankietowanych stawia na wypoczynek za granicą, a co piąta osoba zamierza letni urlop spędzić zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

Po dwóch latach pandemii Polacy mają olbrzymi apetyt na letnie wyjazdy i zamierzają tłumnie ruszyć na wakacje. Mimo to odsetek osób, które w przededniu lata mają zaplanowany urlop jest niższy niż przed wybuchem epidemii COVID-19. Z naszego raportu wynika, że część ankietowanych odczuwa niepewność, która opóźnia podjęcie decyzji o letnim wyjeździe – mówi Tomasz Janas, ekspert ds. ubezpieczeń turystycznych w Europa Ubezpieczenia.

By to sprawdzić zapytaliśmy Polaków, co ich najbardziej niepokoi w kontekście letniego urlopu. 38% ankietowanych wskazało na inflację i szybko rosnące ceny, ponad 17% odczuwa niepewność związaną z wojną na Ukrainie, a 14% obawia się restrykcji w podróżowaniu związanych z COVID-19. Te czynniki mają bezpośrednie przełożenie na ich wakacyjne plany. Co czwarty ankietowany przyznaje, że szuka tańszej opcji na spędzenie tegorocznego urlopu, a 20% zrezygnowało z wyjazdu za granicę i wakacje zamierza spędzić nad Wisłą.

Polacy obawiają się także zepsutego urlopu z powodu niespodziewanej choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Ochroną przed tego rodzaju zdarzeniami jest ubezpieczenie turystyczne. Z raportu wynika, że zakup polisy podróżnej deklaruje 54% ankietowanych, spędzających wakacje poza granicami Polski. To o 12 punktów procentowych więcej niż w badaniu, które zostało przeprowadzone na zlecenie Europa Ubezpieczenie pięć lat temu. Wówczas zakup ubezpieczenie turystycznego zadeklarowało 42% osób.

Cieszy to, że coraz bardziej świadomie podchodzimy do zakupu ochrony ubezpieczeniowej na czas pobytu za granicą. Niespodziewany wypadek czy choroba może przydarzyć się każdemu. Dobra polisa turystyczna to gwarancja pomocy na miejscu zdarzenia oraz pokrycia kosztów związanych z leczeniem czy powrotem do Polski – mówi Tomasz Janas., ekspert ds. ubezpieczeń turystycznych w Europa Ubezpieczenia.

Osoby, które wzięły udział w badaniu, dostrzegają korzyści płynąc z ubezpieczenia turystycznego. 30% z nich twierdzi, że posiadanie takiej polisy daje im poczucie bezpieczeństwa i „spokojną głowę”. Blisko 17% podkreśla, że w przypadku choroby lub wypadku dzięki polisie może liczyć na bezpłatny dostęp do fachowej opieki medycznej.

Ubezpieczenia turystyczne są najczęściej kupowane u agentów (38%), w biurach podróży (33%), na stronie internetowej towarzystwa ubezpieczeniowego (14%) oraz w banku i porównywarce ubezpieczeniowej (po 5%). W każdym z tych miejsc są dostępne ubezpieczenia podróżne Europa Ubezpieczenia. W ubiegłym roku z ochrony ubezpieczyciela podczas podróży i wypoczynku skorzystało 2 mln klientów.

Badanie „Lato 2022. Plany wakacyjne Polaków” zostało przeprowadzone w maju 2022 roku metodą wywiadów internetowych CAWI na ogólnopolskiej grupie 500 osób przez Instytut Badawczy IPC. Struktura próby jest reprezentatywna wobec struktury pełnoletnich mieszkańców Polski.