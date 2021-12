W Rzeszowie powstał inteligentny system parkingowy

Innowacyjny system wdrożony przez Asseco Data Systems, na jaki zdecydowały się władze miasta Rzeszowa, powinien wpłynąć z korzyścią na ruch pojazdów indywidualnych w strefie płatnego parkowania, skrócić czas potrzebny na zaparkowanie, a tym samym pozwolić na oszczędności finansowe związane ze stale rosnącymi kosztami eksploatacji pojazdów. Ma przyczynić się także do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz poprawi bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej.

- Mamy teraz najnowocześniejszy w Polsce system monitoringu strefy płatnego parkowania, który usprawni ruch w centrum Rzeszowa. Korzystając z aplikacji mobilnej lub interaktywnych tablic, kierowcy szybciej znajdą wolne miejsca i oszczędzą czas. Podniesiemy bezpieczeństwo w centrum miasta i co bardzo istotne, ograniczymy ilość spalin – powiedział Konrad Fijołek, Prezydent Miasta Rzeszowa.

Inteligentnym Systemem Płatnego Parkowania Metropolis.ISPP jest objęte około 2200 miejsc postojowych. Do detekcji zajętości wykorzystano elementy sztucznej inteligencji oparte na sieciach neuronowych analizujące obraz obszarów postojowych z kamer stałopozycyjnych oraz dane z czujników zajętości miejsca postojowego. Informacja o wolnych miejscach będzie prezentowana na rozmieszczonych w strefie płatnego parkowania interaktywnych tablicach informacyjnych VMS oraz poprzez udostępnioną aplikację mobilną E-PARKING.

- W tym projekcie ważną rolę odgrywa także aplikacja mobilna. Mieszkańcy, którzy pobiorą ją na swoje urządzenia, zyskają dostęp do nawigacji i informacji o lokalizacji wolnych miejsc parkingowych w danej chwili. Dzięki bieżącej aktualizacji dane są zawsze w czasie rzeczywistym, co gwarantuje szybkość i bezpieczeństwo całego procesu. To rozwiązanie usprawni ruch, szczególnie w godzinach szczytu, kiedy dostępność wolnych miejsc parkingowych zmienia się bardzo szybko. Ponadto aplikacja umożliwia opłacenie parkingu i przypomina o kończącym się czasie parkowania - podkreśla Jerzy Tabin, Dyrektor Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie.

Aplikacja mobilna zapewni szybki dostęp do informacji o kosztach i godzinach funkcjonowania strefy oraz pozwoli na zdalną realizację płatności za parkowanie, przyczyniając się do profilaktyki COVID, gdyż korzystamy z własnego telefonu. Użytkownicy aplikacji będą mieli możliwość zgłaszania uszkodzeń, awarii infrastruktury strefy parkowania, niewłaściwych zachowań innych użytkowników parkingów, usprawniając tym samym działanie służb miejskich.

- Inteligentny System Płatnego Parkowania Metropolis.ISPP jest nowoczesnym narzędziem, które nie tylko monitoruje zajętość miejsc parkingowych, ale również podnosi bezpieczeństwo, sprawiając, że strefa parkowania staje się parkingiem dozorowanym. System daje możliwość rozbudowy w szerszym zakresie funkcjonowania Miasta Rzeszowa, wpisując się w ideę SmartCity – powiedział Andrzej Dopierała, Prezes Zarządu Spółki Asseco Data Systems S.A.

W ramach projektu, w centrum Rzeszowa powstała także infrastruktura sieci światłowodowej, która w przyszłości ułatwi wykonanie szybkich połączeń sieciowych obiektów miejskich i budowę kolejnych systemów informatycznych. Wartość kontraktu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 to 14,7 mln zł.