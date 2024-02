W Polsce hakerzy najczęściej atakują z użyciem Qbota

Korzystając z systemu podobnego do legalnych marketingowych sieci afiliacyjnych, działania VexTrio są często trudne do wykrycia i pomimo ponad sześciu lat aktywności, skala jego działalności pozostaje w dużej mierze niezauważona. Dzieje się tak dlatego, że nie za bardzo można go powiązać z konkretnymi aktorami zagrożeń lub łańcuchami ataków, czyniąc go jeszcze poważniejszym zagrożeniem dla cyberbezpieczeństwa ze względu na rozległą sieć i zaawansowane operacje.