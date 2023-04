W Paryżu zagłosowano za zakazem usługi wynajmu hulajnóg elektrycznych

Jak jednak podnoszą firmy zajmujące się wynajmem e-hulajnóg w Paryżu - Dott, Lime i Tier - mimo znaczącej przewagi przeciwników UTO, w głosowaniu wzięło udział zaledwie 7,5 proc. uprawnionych do głosowania Paryżan.

Na niską frekwencję głosujących, a tym samym negatywny wynik dla hulajnóg na wynajem, miały wpłynąć:

restrykcyjne przepisy - prawo głosu przysługiwało jedynie mieszkańcom miasta, tymczasem - jak zauważają operatorzy ehulajnóg z usług korzystają często przyjezdni,

ograniczona liczba punktów do głosowania oraz długie kolejki, które zniechęciły młodszych mieszkańców,

utrudniony dostęp do punktów głosowania spowodowany m.in. odbywającym się w dniu referendum maratonem paryskim,

przekrój wiekowy głosujących - w głosowaniu wzięli udział głównie starsi mieszkańcy Paryża, którzy nie są grupą docelową usługi.

Dostawcy hulajnóg na minuty informują, że ich pojazdy wykorzystywane są codziennie nawet w 90 proc., co ma świadczyć o tym, że wynik głosowania nie jest taki jednoznaczny.

Jeśli wynik referendum nie zostanie cofnięty, co zdaniem redakcji TechCrunch wciąż jest możliwe, ok 15 000 e-hulajnóg będzie musiało opuścić Paryż do 1 września br.

