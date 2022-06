W jakich krajach z łatwością zapłacimy kartą, a gdzie będziemy potrzebować gotówki? Wakacyjna mapa płatności

Aż 75% Polaków ma już plany na tegoroczne wakacje – wynika z raportu Holiday Barometer przeprowadzonego na zlecenie Europ Assistance. W tym 40% osób planuje wakacje za granicą. Do najchętniej wybieranych krajów należą: Włochy, Chorwacja, Hiszpania, czy Grecja. Jak widać – pomimo inflacji i wysokich cen – które według respondentów wpływają na entuzjazm do podróżowania (79%) – chcemy wyjeżdżać.

Ostatnie lata nie ułatwiały planowania wakacyjnych urlopów. Jednak pomimo rosnących cen Polacy w tym roku pozytywniej podchodzą do planowania wyjazdów – aż 70% ankietowanych raportu Holiday Barometer 2022 deklaruje radość i podekscytowanie z możliwości podróżowania w obecnym sezonie. Wiele osób chce nadrobić popandemiczne zaległości. Co ciekawe, o 15% spadł odsetek respondentów, którzy obawiają się wpływu pandemii na ich plany podróżne (38%).

Jak przygotować się finansowo do wyjazdu?

Fot: Tavex: Wakacyjna mapa płatności - gdzie w Europie zapłacisz kartą a gdzie gotówką



Przygotowując się do wakacyjnego wyjazdu – przyzwyczajeni do swobody w wyborze metody płatności w Polsce – często zapominamy o tym, żeby sprawdzić w jaki sposób zapłacimy za zakupy lub wizytę w restauracji w wybranym przez nas kraju.

Dla wielu może być zaskoczeniem, że w często wybieranej na wakacyjny odpoczynek Chorwacji dominują płatności gotówkowe. Aż 73% transakcji w tym kraju jest realizowanych z jej udziałem – wynika z przeprowadzonego w 2019 roku badania Estimate of the share of cash in total POS payment transactions in 38 countries in Europe. Dla porównania w naszym kraju, w którym rozwinięty jest sektor płatności bezgotówkowych, udział płatności fizycznym pieniądzem wynosi niecałe 50%.

Równie dużym zainteresowaniem wśród podróżujących cieszą się Włochy. W tym kraju również łatwiej nam będzie posługiwać się fizycznym pieniądzem niż kartą – aż 56,5% przypadków płatności dotyczy właśnie gotówki.

Ranking najpopularniejszych miejsc urlopowych Polaków zamyka Hiszpania i Grecja. Tutaj również warto wcześniej zadbać o to, aby mieć przy sobie gotówkę. W obu tych krajach odpowiada ona odpowiednio za 53% i 75,2% wszystkich płatności – wskazują dane badania Estimate of the share of cash in total POS payment transactions in 38 countries in Europe in 2019.

Pamiętajmy, że wypłacanie dużych kwot z bankomatów za granicą najczęściej jest dla nas mało opłacalne ze względu na prowizje. Dlatego rozsądne jest zaopatrzenie się w walutę jeszcze przed wyjazdem, aby uniknąć straty części budżetu.

Z trudnością w restauracjach lub lokalnych sklepikach zapłacimy kartą również na Cyprze, który coraz częściej wybierany jest przez polskie społeczeństwo na odpoczynek – 65% transakcji jest tam przeprowadzonych za pomocą gotówki.

Kierując się z wakacyjnymi kierunkami na wschód, natrafimy na kolejne urlopowe destynacje Polaków – Bułgarię i Turcję. Przygotowując się do wjazdu do państwa ze stolicą w Sofii także musimy udać się do kantoru, ponieważ według badania aż 81,1% ogólnych transakcji jest tam przeprowadzanych przy pomocy fizycznego bułgarskiego lewa.

Inna sytuacja jest w Turcji. Tutaj mamy duże szanse na to, że uda nam się zapłacić kartą. Udział gotówki to 48,7%.

Są jednak miejsca w Europie, gdzie możemy pozwolić sobie na brak fizycznego pieniądza podczas wypoczynku, należą do nich Szwecja i Norwegia. Płatności gotówkowe w tych krajach mają mały udział w ogólnej liczbie transakcji, ponieważ to tylko odpowiednio 12,8% oraz 11,3%. Plasuje to obydwa kraje w bezgotówkowej czołówce kontynentu.

Jak widać gotówka w portfelu podczas wakacyjnego wypoczynku jest niezbędna, szczególnie w takich krajach jak Chorwacja, Grecja czy Włochy, gdzie większość transakcji przeprowadzanych jest przy pomocy lokalnej waluty. Jednak niezależnie od przeważającego modelu płatności w danym kraju, w celu uniknięcia nieprzyjemnych niespodzianek, warto mieć ze sobą gotówkę. To wygoda, ale także bezpieczeństwo. Zachęcamy do rozsądnego zaopatrzenia się w lokalną walutę przed wyjazdem. Nie musimy martwić się również o jej nadmiar, po powrocie można ją zatrzymać do kolejnych wakacji. Jest to też pewien rodzaj inwestycji. Jeżeli jednak będziemy chcieli ją wymienić, w naszych kantorach wybrane waluty sprzedamy bez spreadu.

Aleksander Pawlak, Prezes Zarządu Tavex