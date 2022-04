Uwaga przy sprzedaży telewizora z rządowym dofinansowaniem

Dofinansowanie do kupowanych przez telewidzów dekoderów lub telewizorów jest możliwe dzięki rządowej ustawie, która pod koniec lutego weszła w życie. Konsumenci, po złożeniu wniosku poprzez specjalną stronę (https://www.gov.pl/cyfrowaTV) lub w placówce Poczty Polskiej, mogą otrzymać bon o wartości 250 zł na telewizor lub jedynie 100 zł, jeśli zdecydują się na zakup dekodera. O tyle sprzedawca pomniejszy cenę odbiornika przy jego zakupie, jeśli kupujący uda się z bonem do punktu sprzedaży. Ale dotyczy to tylko takiego sprzętu, który spełnia wszystkie wymogi i standardy pozwalające na odbiór nowej naziemnej telewizji cyfrowej.

Związek Cyfrowa Polska, organizacja zrzeszająca polską branżę producentów, importerów i dystrybutorów sprzętu elektronicznego wydała specjalny poradnik dla sprzedawców, w którym w związku z nowymi przepisami przestrzega przed konsekwencjami pomyłek i radzi, jak się przed nimi chronić.

Nowe możliwości, nowe obowiązki

Jak zauważa prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik już od 2019 r. wprowadzane do obiegu w Polsce telewizory powinny spełniać wymogi techniczne odbioru sygnału w standardzie DVB-T2/HEVC. Ekspert zaznacza, że co prawda według badań rynkowych w 2020 r. niemal wszystkie urządzenia tego typu dostępne w sklepach były przystosowane do odbioru nowej naziemnej telewizji cyfrowej, to zdarzają się jednak na półkach produkty, które od tych norm odbiegają.

– Uczulamy sprzedawców telewizorów, aby oferując odbiornik konsumentowi, który chce wykorzystać bon w ramach mechanizmu dofinansowania, dokładnie sprawdzili, czy sprzęt spełnia wszystkie wymogi zapisane w przepisach. Pamiętajmy bowiem, że w myśl ustawy za przyjęcie płatności z użyciem bonu przy sprzedaży odbiornika, który nie da dostępu do nowego standardu nadawania, sprzedawca może zapłacić grzywnę, a nawet trafić do więzienia na 2 lata – podkreśla Michał Kanownik.

Minimalne parametry telewizora, o których mowa to:

możliwość odbioru telewizji naziemnej w standardzie DVB-T2,

obsługa kodeka obrazu HEVC lub inaczej H.265, czy MPEG-H,

odbiór kodowania dźwięku w standardzie MPEG-2 Audio Warstwa 2 oraz Dolby E-AC-3.

Cyfrowa Polska w swoim poradniku przypomina też, że przy sprzedaży modelu telewizora, który ma łączność z internetem, należy sprawdzić, czy odbiornik obsługuje standard HbbTV w co najmniej wersji 2.0.1. W przypadku modeli oferujące rozdzielczość 4K dodatkowo konieczna jest funkcja odbioru obrazu HEVC HDR w wersjach HLG10 oraz PQ10 i dźwięku w wersji Dolby AC-4.

Bon na telewizor lub dekoder nie w każdym sklepie

Warto też mieć na uwadze to, że rządowy bon nie może być realizowany w każdym sklepie z elektroniką, ale tylko w tych punktach, które zgłoszą się do udziału w rządowym programie. Jak to zrobić?

– Sprzedawcy, by uczestniczyć w programie muszą zarejestrować się poprzez złożenie wniosku na stronie www.gov.pl/cyfrowaTV. Do tego konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego lub e-dowodu. Przystąpienie do programu następuje automatycznie po zakończeniu rejestracji online – wyjaśnia Michał Kanownik. Jak zaznacza, do wypełnienia wniosku wymagane są jedynie podstawowe dane dotyczące firmy i punktów sprzedaży lub strony internetowej, na której prowadzona jest sprzedaż odbiorników.

– Sprzedawcy pamiętać muszą również, że do ich obowiązków w związku z udziałem w programie dofinansowań należy uczestnictwo w systemie płatności z wykorzystaniem dedykowanego narzędzia IT, a także informowanie swoich klientów o fakcie, że akceptowane są przez nich płatności bonem. Wymagane jest również złożenie stosownych oświadczeń, m.in. co do zgodności sprzedawanego sprzętu z wymogami nowego standardu – dodaje prezes Cyfrowej Polski.

Nadchodzi nowa jakość dla widzów

Nowy standard nadawania naziemnej telewizji cyfrowej jest uruchamiany w Polsce stopniowo. Dostępny jest on już dla telewidzów z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko–pomorskiego, niemal całego pomorskiego i północno-zachodniej części Mazowsza. Kolejne etapy przerwania emisji sygnału starszej generacji i startu nadawania DVB-T2/HEVC będą mieć miejsce 23 maja i 27 czerwca w kolejnych poszczególnych regionach kraju. Zmianie nie podlega tylko emisja programów Telewizji Polskiej, która zgodnie z decyzją UKE będzie mogła nadawać również w starszej technologii do końca 2023 roku.

Jak podkreślają eksperci Cyfrowej Polski, nowy standard cyfrowego naziemnego sygnału telewizyjnego wiązać się będzie z większą liczbą kanałów oraz lepszą jakością dźwięku i obrazu. Pod warunkiem posiadania odpowiedniego sprzętu widzowie będą mogli cieszyć się także nowymi interaktywnymi funkcjami, takimi jak wygodny dostęp do informacji o trwającej audycji, udział w głosowaniach za pomocą pilota telewizyjnego, czy do możliwości zatrzymania transmisji na żywo, znanej dotychczas z telewizji internetowej. Konsumenci i sprzedawcy pamiętać muszą jednak, że rządowy bon na zakup dekodera czy telewizora można wykorzystać jedynie do 31 grudnia 2022 r.

Poradnik Związku Cyfrowa Polska dla sprzedawców stworzony w partnerstwie z InfoProdukt można znaleźć na stronie organizacji >