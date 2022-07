Uwaga na SMS-y zachęcające do inwestycji w kryptowaluty

Do CyberRescue, firmy z sektora cyberbezpieczeństwa, miesięcznie zgłaszają się setki poszkodowanych osób, oszukanych przy inwestycjach na rynku kryptowalut. Niektórym Klientom udaje się odzyskać środki, inni niestety nie mają tyle szczęścia, a wyłudzone kwoty nierzadko sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jedną z takich wiadomości otrzymała ostatnio Pani Renata.

Obiecywali, że w ciągu tygodnia zamienię 1200 zł na 24.000 zł! Pomyślałam, że jeśli gwarantują taki zwrot, to chętnie w to pójdę. Kliknęłam link i podałam swoje dane do kontaktu. Niedługo po tym zadzwonił do mnie bardzo uprzejmy Pan, zachęcając do jeszcze większej wpłaty. Nie zgodziłam się na to i wpłaciłam tyle, ile wymagali w wiadomości – relacjonuje Pani Renata. - Gdy zauważyłam, że mój kurs spada, szybko chciałam wypłacić środki, ale nie mogłam tego zrobić. Przestałam też dostawać odpowiedzi na moje pytania i zorientowałam się, że najwyraźniej dałam się wmanewrować w oszustwo.

Czasami, tak jak w przypadku Pani Renaty, oszuści kontaktują się telefonicznie, próbując naciągnąć na większą kwotę – jednak zazwyczaj wystarczy jedynie rejestracja na stronie, wpłata środków lub pobranie aplikacji. Niektóre z nich są szczególnie niebezpieczne, ponieważ zamiast programu brokerskiego, cyberprzestępcy instalują pulpit zdalny, co daje im pełny dostęp do naszego komputera.

Co robić, jeśli padłeś ofiarą oszustwa?

Przede wszystkim, zgłoś się na policję i złóż zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Następnie skontaktuj się ze swoim bankiem i spróbuj zareklamować transakcję - jeśli użyłeś karty, żeby wpłacić środki na konto oszustów, postaraj się o reklamację chargeback. Zweryfikuj też dane, które podałeś przestępcom. Jeśli wysłałeś im np. zdjęcie dowodu, powinieneś go jak najszybciej zastrzec.