Uwaga na SMS-y o przesyłce, która nie może zostać dostarczona

Fałszywe wiadomości o niedostarczeniu paczki są już znane w świecie cyberbezpieczeństwa. Tym razem oszuści wpadli na pomysł, aby skusić ofiarę przesyłką, która nie może być dostarczona. Aby ją odebrać należy zweryfikować adres dostawy. W ten sposób przestępcy podsuwają ofiarom link w wiadomości SMS, który z dużym prawdopodobieństwem wiele osób może kliknąć.

Łącze kieruje do podrobionej strony, rzekomo umożliwiającej śledzenie paczki, a w rzeczywistości wyłudzającej wrażliwe dane i namiary na kartę płatniczą. Co więcej, uzupełniając formularz na fałszywej stronie, ofiara zostaje wpisana do płatnej subskrypcji, która cyklicznie pobiera opłaty z konta bankowego.

Oszustwo na niedostarczenie paczki jest znane, jednak pojawiło się w nowej odsłonie, co może zmylić innych. Według osób, które zgłosiły te działania przestępców do CyberRescue strona do śledzenia paczki wygląda profesjonalnie.

Jak nie dać się oszukać?

Przede wszystkim należy zachować czujność. Jeżeli otrzymaliśmy podejrzaną wiadomość z linkiem, pochopnie nie klikajmy w łącze. Najpierw zastanówmy się, czy faktycznie oczekujemy paczki.

Pamiętajmy również, że żadna firma kurierska nie będzie wymagała od nas podania danych karty płatniczej, żeby zaktualizować adres dostarczenia przesyłki.

Jeżeli daliśmy się nabrać i uruchomiliśmy płatną subskrypcję, należy ją anulować u firmy, która pobiera od nas opłatę. Natomiast jeśli podmiot nie reaguje, jedynym wyjściem jest wyzerowanie limitów na karcie i zastrzeżenie jej w banku, żeby kolejne opłaty nie były ściągane z konta bankowego.

Autorka

Marlena Dziemińska z CyberRescue