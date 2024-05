Urządzenie Nexone - innowacja i funkcjonalność w jednym

Nexone - nowoczesny podgrzewacz dla wymagających

Podgrzewacz Nexone można określić mianem produktu innowacyjnego. Jest to urządzenie, które pasuje do bezdymnych wkładów Nexus. W przypadku tych wkładów zamiast tytoniu stosuje się ekstrakt z herbaty oraz naturalne aromaty. Trzeba wiedzieć, że wytworzony aerozol pozwala szybko zmniejszyć głód nikotynowy. Dodatkowo jest mniej szkodliwy niż tradycyjne papierosy. Trzeba też wiedzieć, że na jednym ładowaniu, które trwa zaledwie godzinę, można wykonać aż 15 sesji podgrzewania. Oczywiście duże znaczenie ma także fakt, że podgrzewacz jest naprawdę nowoczesny i świetnie się prezentuje. Można więc go uznać za modny gadżet. Ponadto użytkowanie podgrzewacza jest w pełni bezpieczne i intuicyjne. Trzeba przyznać, że wybierając podgrzewacz Nexone, macie pewność, że posłuży Wam przez długi czas.

Jak zachować czystość podgrzewacza Nexone?

O podgrzewacz trzeba dbać. Nie oznacza to jednak, że jest to czasochłonne. Regularne czyszczenie sprawia, że nieprzyjemny zapach nie pojawi się. Dodatkowo wydłuży to okres prawidłowej pracy urządzenia. Samo czyszczenie nie jest bardzo skomplikowane. Do tego celu można użyć dedykowany czyścik bądź zwykły wacik. Oczywiście prace rozpoczynamy dopiero wtedy, gdy podgrzewacz będzie całkowicie zimny. Następnie usuwamy pozostałości z wkładu, które znajdują się na dnie. Dopiero teraz zaczynamy czyścić komorę grzewczą. Do samego środka wsuwamy wacik bądź szczoteczkę i poruszamy w górę i w dół, do czasu aż pozbędziemy się całego brudu. Pamiętajcie, by wykonywać to przynajmniej raz lub dwa razy w miesiącu. W ten sposób także zadbacie o grzałkę, która będzie prawidłowo podgrzewać wkłady. Zawsze trzeba usuwać zużyte wkłady. Aby to zrobić, trzeba wysunąć uchwyt, a następnie podciągnąć go do góry. W żadnym wypadku nie powinno się nim obracać. Baterie możecie ładować za pomocą micro USB, przy czym podczas ładowania nie należy podgrzewać wkładu, gdyż to jest niebezpieczne. Odpowiednia eksploatacja podgrzewacza może sprawić, że posłuży na dłużej.

Foto: Adobe Stock, treść: materiał partnera