UPS rozszerza dostawy paczek o soboty, bez dodatkowych opłat

Rozszerzenie standardowej usługi dostawy na sobotę to duży krok naprzód w branży logistycznej.

Zmiana ta pozwoli firmom, zwłaszcza z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zwiększyć konkurencyjność i elastyczność w obsłudze klientów.

Dostawy w sobotę umożliwią dotarcie do ponad 130 milionów gospodarstw domowych w zasięgu 8 rynków UPS.

Korzyści dla firm i konsumentów

Prezes UPS EMEAI Daniel Carrera podkreśla, że nowa usługa to element strategii firmy mającej na celu zyskanie przewagi konkurencyjnej. “Dzięki naszej nowej, rozszerzonej usłudze zapewniamy firmom większą elastyczność. Pomagamy im poprawić jakość obsługi klienta i jeszcze lepiej rozwijać się na rynku” - mówi Carrera.

Konsumenci również skorzystają na tej zmianie.

Prawie dwie trzecie kupujących online oczekuje otrzymania produktów w ciągu 24 godzin. Dostawa w sobotę może w wielu przypadkach spełnić te oczekiwania.

Dodatkowo klienci zyskają możliwość odbioru paczek w sobotę z prawie 40 000 punktów UPS Access Point w Europie, w tym 2582 w Polsce. Są to m.in. sklepy osiedlowe z wydłużonymi godzinami otwarcia.

Kolejne udogodnienia dla odbiorców

Rozszerzenie dostawy na sobotę to kontynuacja serii inwestycji i nowych usług UPS, takich jak:

Time Window Delivery

Delivery Photo

Follow My Delivery

Mają one na celu zapewnienie większej wygody, kontroli i lepszych doświadczeń dla odbiorców. W połączeniu z narzędziami takimi jak UPS My Choice, pozwalają jeszcze bardziej dostosować proces dostawy do indywidualnych preferencji klientów.

Wprowadzenie standardowej dostawy w sobotę bez dodatkowych opłat to ważny krok w kierunku poprawy jakości usług logistycznych. Zarówno firmy, jak i konsumenci powinni docenić korzyści płynące z tej zmiany - większą elastyczność, szybkość i wygodę dostaw.