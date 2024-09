Pierwszym punktem akcji jest spotkanie w Tarnowie z przedstawicielami władz samorządowych oraz w Krakowie z mieszkańcami miasta.

Podczas wydarzenia prezes UODO wraz ze swoimi współpracownikami spotka się w delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie – dzięki gościnności Wojewody Małopolskiego – z wójtami, burmistrzami oraz prezydentami miast województwa małopolskiego. Rozmowy mają skupiać się na problematyce ochrony danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego. UODO przeprowadzi również szkolenie dla inspektorów ochrony danych z JST.

UODO rusza w kraj – to działanie, które ma na celu przybliżyć problematykę ochrony danych oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych mieszkańcom Polski, ale i pracownikom UODO lepiej poznać problemy związane z ochroną danych osobowych, z jakimi mierzą się lokalne społeczności, jednostki samorządu terytorialnego w różnych regionach Polski” – tłumaczy Mirosław Wróblewski, prezes UODO. - UODO nie ma jednostek terenowych, a sprawy związane z ochroną danych osobowych czy nietypowe problemy związane z tymi zagadnieniami występują wszędzie tam, gdzie są ludzie.

Tego dnia w Urzędzie Miasta Krakowa, przy Alei Powstania Warszawskiego 10 nadarzy się okazja do skonsultowania i omówienia zagadnień związanych z ochroną danych osobowych z pracownikami UODO. Będą oni pełnili dyżur od godziny 10.00 do 15.00 w wyznaczonym miejscu na parterze budynku UM Krakowa. Wszystkich zainteresowanych, w szczególności mieszkańców Krakowa oraz inspektorów ochrony danych osobowych zachęcamy do skorzystania z możliwości skonsultowania zagadnień związanych z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.

Dyżurujący eksperci UODO będą udzielać porad prawnych z zakresu ochrony danych osobowych i odpowiedzą na pytania związane z tym tematem.

Ważny jest więc kontakt z samorządami, które jako administratorzy przetwarzają mnóstwo danych swoich mieszkańców. Równie istotne jest też przybliżanie problematyki ochrony danych osobowych mieszkańcom poszczególnych regionów na przykładzie ich konkretnych problemów czy sytuacji – mówi Mirosław Wróblewski.

Podobne spotkania prezesa i pracowników Urzędu Ochrony Danych Osobowych odbywać się będą w kolejnych województwach w ramach i w miarę uzgodnień dokonywanych z władzami wojewódzkimi i samorządowymi.