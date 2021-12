Uniwersytet Jagielloński we współpracy z HackerU wyszkoli specjalistów Blue Team

W czwartek, 9 grudnia, dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek, podpisał umowę o współpracy z HackerU, globalnym liderem wśród instytutów szkoleniowych w dziedzinie Cybersecurity i cyfrowej transformacji. Instytucje oferować będą wspólnie program szkoleniowy z zakresu cyberbezpieczeństwa, który będzie pierwszym kompleksowym programem nauczania cyberbezpieczeństwa defensywnego na polskim rynku.

Prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek, dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ,

oraz Marek Gajewski, prezes HackerU Polska po podpisaniu umowy o współpracy

Praca szuka człowieka

Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa to w Polsce wciąż zawód deficytowy. Co za tym idzie, do pracy chętnie przyjmowani są dobrze wykwalifikowani specjaliści, których średnie zarobki to 15 tysięcy złotych miesięcznie. To idealny moment, żeby się przebranżowić.

|| Nie masz doświadczenia w branży IT, a marzy Ci się nowa praca? Zdobądź nowe kompetencje już w kilka miesięcy, zmień swoje życie zawodowe i rozpocznij pracę w branży przyszłości.

– Z opublikowanego niedawno raportu “Cybersecurity. Raport o rynku pracy w Polsce 2021” wydanego wspólnie z HRK, wynika, że wciąż mamy około 17 500 nieobsadzonych miejsc pracy na stanowiskach branży cybersecurity, a liczba ta, o ile nie zaczniemy odpowiednio kształcić specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, będzie rosnąć – komentuje Marek Gajewski, prezes HackerU Polska. – Pogłębiające się braki przekładają się na coraz większą ekspozycję polskich firm i instytucji na cyberprzestępczość.

Trzy razy więcej ataków

Od początku roku do końca października zespół CSIRT GOV zarejestrował 581 952 zgłoszonych incydentów – podejrzanych działań w sieci, m.in. wirusów i ataków socjotechnicznych. To ponad trzykrotnie więcej niż w całym 2020 roku.

– Powołanie odpowiednich jednostek ds. cyberbezpieczeństwa może znacznie zniwelować zagrożenie cyberatakami. Istotną rolę odgrywają zespoły Blue Team, składające się ze specjalistów ds. bezpieczeństwa defensywnego, które są odpowiedzialne za utrzymanie wewnętrznych zabezpieczeń sieci oraz ochronę przed cyberatakami i zagrożeniami – mówi Maciej Cieśla, Head of Cybersecurity HackerU. – Do ich zadań należy także monitorowanie tego, co się dzieje w sieci i jakie pakiety są wysyłane do aplikacji. Obserwują również akcje wykonywane na stacjach roboczych i serwerach.

To właśnie na kształcenie specjalistów Blue Team będzie ukierunkowany nowy program szkoleniowy organizowany w ramach współpracy UJ i HackerU. Zajęcia będą odbywały się online, a od przyszłych uczestników nie jest wymagane doświadczenie w branży IT. Zapisy ruszą już na początku nowego roku.