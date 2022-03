Ułatwienia dla obywateli Ukrainy w PKO PB

PKO Bank Polski wprowadził pakiet rozwiązań dla obywateli Ukrainy, którzy już korzystają lub chcą skorzystać z oferty banku. Od teraz PKO Konto bez Granic jest bezpłatne za prowadzenie przez 12 miesięcy od dnia otwarcia, a tymczasowa karta do konta może być wydana w momencie otwarcia konta w wybranych oddziałach banku. Bank zniósł opłaty za szybki przelew do Kredobanku i za zlecenie przelewu zagranicznego do każdego banku na Ukrainie.