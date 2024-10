Udany debiut branżowej konferencji WebMix już za nami

Jak zauważył jeden z prelegentów Artur Piechocki - Prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych - „WebMix był wyjątkowym wydarzeniem: świeżość podejścia do koncepcji konferencji, naturalność i przyjazna atmosfera, dynamika i różnorodność! Warto było się spotkać!”

Uczestnicy konferencji mieli okazję do wzięcia udziału w różnorodnych formach interakcji. Słuchali wystąpień zaproszonych prelegentów, brali udział w debatach stolikowych oraz mieli wiele okazji do networkingu w trakcie trwania wydarzenia. Monika Sowińska z CoachPrzedsiebiorczych.pl doceniła wysiłek organizatorów WebMix - „To była duża przyjemność być częścią wydarzenia, na którym zebraliście wspaniałych uczestników, zbudowaliście niemal rodzinną atmosferę i pokazaliście jak wiele mamy możliwości, by budować efektywny biznes online”.

Stawialiśmy na efekt synergii oraz możliwość wyboru interesujących treści i aktywności z różnorodnej agendy spotkania, którą przygotowaliśmy - komentuje Agnieszka Dryzek, psycholog i współorganizatorka WebMix.

Wśród tematów poruszanych na konferencji nie zabrakło istotnych kwestii dotyczących cyberbezpieczeństwa, o których opowiadała dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz z Państwowego Instytutu Badawczego NASK. Z kolei Michał Sadowski z Brand24 pokazał 8 nowych narzędzi i technologii AI, które pomagają rozwijać biznes. O prawnych aspektach prowadzenia biznesu opowiedzieli Rafał Sikora z Sikora&Legal oraz Artur Piechocki z Kancelarii APLAW. Osobistymi doświadczeniami z pracy lidera zespołu IT podzieliła się Krystyna Pietrzykowska, wykładowca IT Business Management przy AGH.

O narzędziach, pomagających w wyborze idealnej domeny dla firmy, opowiedział Michał Pleban z Aftermarket.pl i dodał już po konferencji - „Atmosfera była świetna, profesjonalna, ale jednocześnie sprzyjająca luźnym rozmowom i nawiązywaniu wartościowych kontaktów. Świetne połączenie merytoryki i networkingu!”

Dzielenie się wiedzą z zakresu e-commerce oraz edukacja zarówno rynku, jak i branż pokrewnych, takich jak domeny czy hosting, leży w DNA Grupy Shoper. Dlatego cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w konferencji WebMix, by podzielić się naszymi doświadczeniami i opowiedzieć, jak powinna wyglądać idealna ścieżka klienta w sklepie internetowym. Spotkania tego typu to dla nas również doskonała okazja do rozmów biznesowych z potencjalnymi partnerami. Już nie możemy się doczekać kolejnej edycji - komentuje Barbara Kaleńczuk, Corporate Communications Specialist w Shoperze."

Tomasz Guzik z Oblicze Biznesu zamykał agendę wystąpieniem o marketingu i sprzedaży w dobie automatyzacji i sztucznej inteligencji.

Udało się zrealizować cel pierwszej edycji konferencji WebMix, jakim była współpraca branży i edukacja rynku. Było dla mnie istotnym, aby pokazać klientom, jakie nowe narzędzia mogą wykorzystać w rozwoju swoich firm - podkreśla współorganizator Daniel Dryzek.

Głównymi partnerami wydarzenia byli branżowi liderzy: NASK, Aftermarket.pl, Shoper, Brand24 i justjoin.it.

Fantastyczna okazja do spotkania twarzą w twarz z ludźmi, którzy współtworzą krajobraz polskiego Internetu. Dziękuję organizatorom za pomysł, odwagę i serce włożone w organizację konferencji, z niecierpliwością czekam na kolejną edycję! - komentuje swoje wrażenia po konferencji Przemysław Bojczuk z premium.pl.

Swoją entuzjastyczną opinią podzielił się również Jakub Sergiel z expirki.pl - „Świetni specjaliści, inspirujące rozmowy i nowe, ciekawe kontakty biznesowe – to była prawdziwa wartość konferencji. Organizacja eventu na najwyższym poziomie”. Z kolei Jan Bim z Domeny.tv podsumował - „WebMix to wyjątkowe wydarzenie, które umożliwiło nam osobiste spotkanie z innymi profesjonalistami z branży”.

W przeprowadzonej po WebMix ankiecie uczestnicy docenili organizację oraz poziom merytoryczny konferencji. Wyrazili też chęć wzięcia udziału w kolejnej edycji.