Ubrania i akcesoria będą zagrożone cyberatakami

Wraz z rozwojem inteligentnej mody, coraz więcej urządzeń online jest integrowanych z odzieżą, a co za tym idzie – wzrasta ryzyko cyberataków. Ubrania typu “techwear” to nie tylko modne, ale również funkcjonalne stroje. Oferują one takie innowacje jak wodoodporne, oddychające materiały, wbudowane oświetlenie LED (np. dla bezpieczeństwa nocą), kontrolowane przez smartfony systemy ogrzewania, a nawet materiały adaptacyjne reagujące na warunki otoczenia.

Podczas gdy innowacyjne rozwiązania technologiczne coraz częściej stosowane są w produkcji ubrań, zwiększając wygodę i ich funkcjonalność, pojawia się coraz więcej zagrożeń dla bezpieczeństwa danych użytkowników.

Inteligentna odzież często gromadzi i przechowuje wrażliwe dane osobowe, takie jak dane zdrowotne czy finansowe, które mogą być wykorzystane przez hakerów do ataków lub sprzedane na czarnym rynku.

Do najbardziej narażonych części garderoby noszonych na co dzień, należą smartwatche, inteligentne okulary oraz buty z wbudowanymi sensorami biometrycznymi.

Te urządzenia nie tylko monitorują nasze zdrowie, ale także przechowują dane, które mogą być cennym łupem dla cyberprzestępców, np.:

wbudowane mikrofony i kamery w odzieży mogą być użyte do szpiegowania użytkowników,

zhakowany smartwatch może wprowadzić w błąd co do stanu zdrowia, zmuszając do kliknięcia fałszywego linku,

inteligentne okulary mogą zostać użyte do wyświetlania fałszywych komunikatów.

Jednym z najniebezpieczniejszych scenariuszy jest atak na urządzenia używane w służbach militarnych. Wyobraźmy sobie kamuflaż, który zmienia kolor w zależności od siły wiatru czy temperatury. Takie wynalazki, choć brzmią futurystycznie, wykorzystane są w działaniach wojskowych a im bardziej żołnierze polegają na technologii, rośnie ryzyko zagrożenia.

Technologia w modzie ma potencjał rewolucyjny, ale jej implementacja musi być przemyślana. To, co miało być wygodnym i stylowym dodatkiem, może stać się narzędziem cyberprzestępców. Dlatego każdy, kto planuje zaopatrzyć się w takie nowinki, powinien dokładnie sprawdzić producenta oraz zadbać o bezpieczeństwo swoich danych.

Moda na miarę przyszłości – ale czy bezpieczna?

Choć inteligentna moda może wydawać się modą przyszłości, jej rozwój wiąże się z ogromnym ryzykiem. Od noszonych na co dzień ubrań po rozwiązania stosowane w wojsku czy służbie zdrowia – technologia w odzieży staje się coraz bardziej zaawansowana, a co za tym idzie, bardziej narażona na ataki. Warto więc, by użytkownicy inteligentnych ubrań nie tylko podążali za modą, ale także zaawansowaną ochroną swoich danych.

Peter Kovalcik, dyrektor ds. bezpieczeństwa z firmy Check Point Software Technologies

Foto: Sebastiaan9977, Pexels