Uber zaatakowany. Haktywizm powodem cyberataku?

UBER – jedna z największych sieci taxi na świecie padł ofiara ataku hakerów. W nocy z 15 na 16 września Uber potwierdził atak na swoje systemy. Jednocześnie The New York Times ujawnił, że do redakcji zgłosił się 18-latek, który przyznał się do dokonania ataku, twierdząc, że dokonał naruszenia z powodu słabych zabezpieczeń firmy oraz... niskich zarobków kierowców Ubera.