Tylko połowa Polaków zabezpiecza swoje nieruchomości przed kradzieżą

Eksperci rankomat.pl przeanalizowali polisy mieszkaniowe zakupione w 2021 roku przy pomocy porównywarki nieruchomości. Z danych zebranych w raporcie RanKING wynika, że przeciętny Polak ubezpiecza nieruchomość o powierzchni powyżej 51 metrów kwadratowych i wybudowaną ponad 25 lat temu. W domach mieszkają średnio co najmniej 4 osoby, w mieszkaniach nie więcej niż 2.

Połowa Polaków nie obawia się o kradzież?

51,9% klientów rankomat.pl wykupiło rozszerzenie chroniące w przypadku kradzieży. Jednocześnie deklarują, że nie posiadają wiele zabezpieczeń przed kradzieżą. Tylko 30,4% chroni swój majątek drzwiami antywłamaniowymi. 56% ma jednak zamek wielozastawkowy, a 12% zamek atestowany. Jedynie garstka ubezpieczających deklaruje posiadanie zabezpieczenia takich jak: monitoring 13,1%, zabezpieczenie okien 7,4%, alarm 5,15%, dozór fizyczny 5%, czy alarm interwencyjny 2,1%. Warto o tym pamiętać, ponieważ w 2021 roku policji zgłoszono 71625 kradzieży z włamaniem. To mniej prawie o 900 niż w ubiegłym roku jednak więcej o kilka tysięcy niż w 2017, 2018 i 2019 roku.

Nie tylko na wypadek pożaru lub zerwanego dachu

Dla ponad połowy kupujących polisy mieszkaniowe sama podstawa to za mało. Nieco ponad 58% wybiera oprócz murów i stałych elementów także ochronę finansową dla wyposażenia. Natomiast samo wyposażenie (66,4%) przydaje się lokatorom, wynajmującym dom lub mieszkanie. Wszyscy ubezpieczają nieruchomość od zdarzeń losowych typu pożar, zalanie, wichura czy uderzenie pojazdu. Jednak mniej niż połowa ubezpieczających decyduje się na polisę na wypadek powodzi (40,6%) i stłuczenia przedmiotów szklanych (30,4%). Dodatkowo 43,5% ubezpieczających wykupiło dodatkowo OC.

Dominują nieruchomości o średnim metrażu

Raport RanKING pokazuje też, jak mieszkamy. Najwięcej Polaków, którzy ubezpieczają swój dom, mieszka w nieruchomości o powierzchni w przedziale 101-200 mkw. (60,4%). Znacznie mniej (18,8%) zamieszkuje dom ponad 200-metrowy. Podobnie procentowo rozkładaj się domy o powierzchni między 51 a 100 mkw., które według porównywarki są zamieszkiwane przez 19,2% ubezpieczonych.

W mieszkaniach proporcje co do powierzchni użytkowej są bardziej wyważone. Tylko nieznaczna większość mieszkań (48,3%) liczy od 51 do 100 mkw. Nieco mniej ubezpieczających mieszkania zajmuje lokal w przedziale 31-50 mkw (41,3%). Kawalerki, czyli mieszkania do 30 mkw., stanowią margines (5,6%), podobnie jak mieszkania duże, powyżej 100 mkw. (4,7%).

Przeciętna nieruchomość jest sprzed 1997 roku

W ostatniej edycji raportu RanKING sprzed dwóch lat większość ubezpieczonych domów była nowa (do 5 lat). Jednak w 2021 r. największą część domów stanowią te wybudowane ponad 25 lat temu (35,9%). Wśród mieszkań najstarsze stanowią aż 53,7% nieruchomości. W 2021 roku domy do 5 lat ubezpieczało 35,2% osób, natomiast mieszkania o tym wieku 26,4%.

Dom 4-osobowy, a mieszkanie 2-osobowe

Badanie Rankomat pokazuje również zagęszczenie lokatorów w ubezpieczanych nieruchomościach. Okazuje się, że w domach Polacy mieszkają najczęściej w 4 osoby lub więcej (43,2%). Drugą najpopularniejszą konfiguracją jest 2 lokatorów (23,1%). Jeszcze dwa lata temu 3 lokatorów zamieszkiwało tylko 10% nieruchomości, w ubiegłym roku było to aż 22,8%. Co dziesiąty Polak deklaruje, że mieszka w domu sam.

W mieszkaniach, które z reguły są mniejsze od domów, najczęściej mieszka 2 lokatorów (35,2%). Prawie tak samo często nieruchomości ubezpieczają single (31,4%), a tylko 18,1% w konfiguracji 3-osobowej i 15,3% w konfiguracji 4-osobowej.

Gwarancja spokoju od 90 zł rocznie

Wszystkie wymienione elementy, a więc zakres ochrony, metraż, wiek budynku i liczba lokatorów w mniejszym lub większym stopniu wpływają na cenę polisy mieszkaniowej. Średnia dla wszystkich województw w 2021 r. wyniosła 277 zł rocznie.

Najwięcej na ubezpieczenie wydawali lokatorzy domów i mieszkań w województwie mazowieckim (305 zł), małopolskim (301 zł) i dolnośląskim (291 zł). Było to spowodowane poniekąd wysokimi cenami nieruchomości, szczególnie w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Dwa lata wcześniej najdroższymi województwami pod kątem ceny polisy mieszkaniowej były opolskie, świętokrzyskie i lubuskie. Zarówno w roku 2019, jak i 2021 jednym z najtańszych województw okazało się podlaskie.

Średnia dla wszystkich miast wojewódzkich za polisę mieszkaniową w 2021 r. wyniosła 255 zł, czyli mniej niż w województwach. Najwięcej na ubezpieczenie nieruchomości wydawali lokatorzy z Warszawy, Wrocławia i Gdańska – prawie 300 zł rocznie. Najmniej – nieco ponad 200 zł rocznie – mieszkańcy Olsztyna i Gorzowa Wlkp. Różnice w cenach polis pokrywają się z różnicami w cenach domów i mieszkań w miastach wojewódzkich.

- Polisa mieszkaniowa jest niedrogim gwarantem naszego spokoju. Najtańszą, chroniącą zarówno mury, elementy stałe, jak i wyposażenie, można kupić już za 90 zł. Nawet jeśli mieszkamy w nieruchomości wartej ponad milion złotych, zapłacimy tylko 50-100 zł rocznie więcej od właściciela nieruchomości dwukrotnie tańszej. Te różnice mogą być jednak większe, gdy zdecydujemy się na ochronę w rozszerzonym wariancie. Warto jednak wcześniej porównać oferty, ponieważ każde TU zaproponuje inną cenę ubezpieczenia – komentuje Tomasz Kroplewski, kierownik ds. Rozwoju Sprzedaży rankomat.pl.

Analiza powstała w ramach raportu RanKING – ceny polis mieszkaniowych