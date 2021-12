Tokeny zamiast gotówki pod choinkę - czy to dobry pomysł?

W tym roku gotówka pod choinkę może być w tej grupie szczególnie pożądana. Według badania EY 68 proc. przedstawicieli pokolenia Z w naszym kraju jest zaniepokojone swoją aktualną sytuacją finansową. Obawy te wynikają z wielu kwestii: wysokiego poziomu inflacji, trudności dla osób rozpoczynających karierę zawodową, wysokich cen mieszkań czy przedłużającej się pandemii. Kto jednak powiedział, że podarunki finansowe muszą mieć fizyczną postać? Czasy się zmieniają. Prezentem dla millenialsów i Gen-Z mogą być... aktywa cyfrowe.

Zachowanie konsumentów, szczególnie wśród młodych ludzi, zmieniło się, z wyraźną preferencją w kierunku świata cyfrowego. Nie inaczej jest z finansami. Na Bitpandzie aż 25 proc. użytkowników to przedstawiciele pokolenia Z. Wskazuje to na prawdziwą zmianę kulturową, której nie można ignorować. Generacja Z jako grupa odbiorców charakteryzuje się otwartością na technologię i chęcią jej poznawania.

Oto 4 powody dlaczego warto rozważyć cyfrowe aktywa jako upominek:

1. Twój prezent może zyskać na wartości

W przeciwieństwie do swetra, skarpetek czy nawet gotówki, aktywa cyfrowe mogą potencjalnie zyskać na wartości w czasie. Kryptowaluty czy token NFT to inwestycja z potencjałem wzrostu ceny. Przykład? Ethereum, druga największa kryptowaluta pod względem kapitalizacji rynkowej zwiększyła swoją wartość w ciągu ostatniego roku ponad pięciokrotnie. Oczywiście potencjał zysków to także ryzyko zmienności i nie należy o tym zapominać. Dlatego obdarowując aktywem cyfrowym warto zachęcić jego nowego właściciela do poszerzania wiedzy na temat rynku oraz podzielić się podstawową radą dla początkujących inwestorów - nie inwestuj więcej, niż możesz pozwolić sobie stracić.

2. Edukacja finansowa

Rozwój rynku aktywów cyfrowych przyczynia się do upowszechniania podstawowej wiedzy o finansach osobistych, ekonomii czy inwestowaniu. Przykładem zastosowania trendu demokratyzacji świata finansów jest rynek DeFi (decentralized finance). Wykorzystuje on technologię blockchain do realizowania wszelkich transakcji bez nadzoru międzynarodowych instytucji i organizacji finansowych. Koncept zdecentralizowanych finansów zakłada, że możliwe jest przeniesienie każdej usługi finansowej na sieć blockchain. Dzięki DeFi można na przykład zawrzeć umowę pożyczki bez udziału banku czy innego pośrednika. Co za tym idzie, rynek zdecentralizowanych finansów może znacząco przyczynić się do budowania wiedzy finansowej i przybliżenia takich pojęć jak: podaż pieniądza, pożyczka, dywersyfikacja czy inflacja.

3. Ekscytujący świat blockchain

Aktywa cyfrowe to klucz do nowoczesnego i ekscytującego świata. Trendem, który stoi za technologią blockchain i kryptowalutami, jest demokratyzacja finansów. Ideą przyświecającą Bitcoinowi było stworzenie zdecentralizowanego pieniądza, niezależnego od banków centralnych i rządów. Co za tym idzie wszelkie decyzje, dotyczące funkcjonowania kryptowaluty zależą od stojącej za nią społeczności internetowej. Cyfrowe aktywa to jednak coś więcej niż same kryptowaluty. Dziś to też m.in. coraz popularniejsze NFT, czyli tokeny niezamienne (non - fungible tokens). Są one już powszechnie wykorzystywane jako certyfikaty autentyczności np. cyfrowych dzieł sztuki, a ich popularność ciągle rośnie. Cyfryzowane są również inne, bardziej tradycyjne instrumenty - jak np. akcje czy metale szlachetne, w tym złoto.

4. Pierwszy krok w stronę metawersum

W ostatnich tygodniach wiele mówi się o wizji wirtualnego świata - metawersum. Nie da się jeszcze przewidzieć, jak ten cyfrowy świat będzie wyglądał. Nie ma jednak wątpliwości, że podobnie jak w “realu” będą w nim potrzebne zasady dotyczące mechanizmów ekonomicznych i własności prywatnej. Według pierwszych prognoz mają one zostać oparte właśnie na technologii blockchain i cyfrowych aktywach. Blockchain jest ciągle młodą i rozwijająca się technologią, której potencjał ciągle poznajemy. Pewne wydaje się jednak, że wywoła ona znaczący wpływ na nasze życie i przyszłość.

Podsumowując: młodzi ludzie wykazują coraz większą troskę o swoją przyszłość finansową. Rośnie ich zainteresowanie inwestowaniem. Znaczącą w tym rolę odegrał rozwój rynku aktywów cyfrowych. W 2021 r. kryptowaluty zyskały gwałtownie na popularności i weszły do głównego nurtu świata finansowego. Wartość całego sektora przekroczyła w ostatnich tygodniach 3 biliony dolarów. NFT zostało przez wydawnictwo Collins uznane za słowo roku. Od technologii, przez muzykę, po świat kina i sztuki, cały świat opanowała istna kryptomania.

Jak podarować aktywa cyfrowe?

Jeżeli powyższe argumenty cię przekonały, pewnie zastanawiasz się w jaki sposób przekazać komuś cyfrowe aktywa w prezencie. Pierwszym krokiem będzie zakup na przykład kryptowaluty Bitcoin. Najłatwiej i najbezpieczniej można tego dokonać za pośrednictwem licencjonowanych platform inwestycyjnych, takich jak np. Bitpanda. Następnie posiadane przez nas aktywa musimy przetransferować obdarowanej przez nas osobie. Jeśli posiada ona już założony portfel cyfrowy, wystarczy przesłać nasz prezent na podany przez nią prywatny adres. Jeśli jednak nasi bliscy nie posiadają portfela cyfrowego, bądź zależy nam na sprawieniu im niespodzianki, możemy to zrobić poprzez tzw. “portfel papierowy”. Podobnie jak np. z voucherem zapisujemy specjalny klucz znaków, przypisany do nowo założonego cyfrowego portfela i przekazujemy jako prezent przyszłemu posiadaczowi.

Krzysztof Raś, wiceprezes ds. inżynierii oprogramowania oraz dyrektor zarządzający platformy inwestycyjnej Bitpanda w Polsce